Штрафы и пени. Подводные камни кредитов без первоначального взноса
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По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", с 2014 по 2016 год доля автозаймов без первоначального взноса колебалась в диапазоне 8–9%. Начиная с 2017 года доля таких кредитов увеличилась почти до 15%. На этом же уровне она находится и сейчас. Статистику усугубляет и тот факт, что практически четверть всех автокредитов выдаётся с минимальным первоначальным взносом до 5%. Это очень мало, так как высокорискованными считаются займы до 10%.
Банки страхуют себя тем, что выдают такие займы под более высокий процент. Чем выше первоначальный взнос, тем меньше переплата по кредиту, поясняет старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. Она объясняет, что обычно заём без первоначального взноса дороже, потому что банки включают в ставку все возможные риски. Чем больше рисков, тем дороже продукт.
— Риски для заёмщика очень большие, — говорит вице-президент "РФИ-банка" Елена Чижевская. — Возьмём, к примеру, автокредиты и ипотеку, когда залогом по займу является заранее обозначенное имущество. Тут риски возникают в связи с быстрым падением рыночной стоимости б/у имущества. Так, в среднем их цена уменьшается на 15–20%. Особенно это актуально для машин после первого года использования. В результате клиент уже не может погасить долг за счёт залога. Если заёмщик не может обеспечивать кредит, то стоимость имущества уже покроет лишь часть займа, а остальное придётся доплачивать.
Особенно остро эта ситуация стоит для тех, кто решил избавиться от кредита практически сразу же после того, как его взял. Техника становится б/у уже фактически в момент покупки и тут же теряет в цене. При этом кредиты без первоначального взноса опасны тем, что человек берёт их импульсивно. Если ему не нужно здесь и сейчас делать хоть какой-то взнос из собственных средств, шанс на спонтанную покупку возрастает. Через какое-то время он может передумать и постараться избавиться от кредита. Только в этом случае купленную вещь придётся продать уже по более низкой цене, а банку вернуть всю стоимость новой и с уже начисленными процентами.
— В кредит с небольшим первоначальным взносом или совсем без него может быть включена дополнительная комиссия и страховка, — обращает внимание директор офиса продаж "БКС брокер" Вячеслав Абрамов. — Более того, штрафы и пени в случае просрочек по таким кредитам тоже будут значительно выше. Ну и, конечно, суммы займов будут небольшие. Размер первоначального взноса учитывается и на стадии одобрения кредита.
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