Штрафы и пени. Подводные камни кредитов без первоначального взноса

15% автокредитов в этом году выдано без первоначального взноса. Это почти в два раза больше, чем пять лет назад. Статистика тревожная. Кредиты без первоначального взноса — это самые рискованные займы и для банка, и для клиента. Причём берут их не только для покупки автомобилей. Популярностью пользуются также ипотека и потребкредиты на покупку бытовой техники. Многие готовы переплатить проценты за пользование займом без первоначального взноса. Впрочем, это далеко не единственный риск для банковских клиентов. Есть значительно более серьёзные угрозы для кошелька, о которых большинство заёмщиков даже не подозревают.

По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", с 2014 по 2016 год доля автозаймов без первоначального взноса колебалась в диапазоне 8–9%. Начиная с 2017 года доля таких кредитов увеличилась почти до 15%. На этом же уровне она находится и сейчас. Статистику усугубляет и тот факт, что практически четверть всех автокредитов выдаётся с минимальным первоначальным взносом до 5%. Это очень мало, так как высокорискованными считаются займы до 10%.

Банки страхуют себя тем, что выдают такие займы под более высокий процент. Чем выше первоначальный взнос, тем меньше переплата по кредиту, поясняет старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. Она объясняет, что обычно заём без первоначального взноса дороже, потому что банки включают в ставку все возможные риски. Чем больше рисков, тем дороже продукт.

— Риски для заёмщика очень большие, — говорит вице-президент "РФИ-банка" Елена Чижевская. — Возьмём, к примеру, автокредиты и ипотеку, когда залогом по займу является заранее обозначенное имущество. Тут риски возникают в связи с быстрым падением рыночной стоимости б/у имущества. Так, в среднем их цена уменьшается на 15–20%. Особенно это актуально для машин после первого года использования. В результате клиент уже не может погасить долг за счёт залога. Если заёмщик не может обеспечивать кредит, то стоимость имущества уже покроет лишь часть займа, а остальное придётся доплачивать.

Особенно остро эта ситуация стоит для тех, кто решил избавиться от кредита практически сразу же после того, как его взял. Техника становится б/у уже фактически в момент покупки и тут же теряет в цене. При этом кредиты без первоначального взноса опасны тем, что человек берёт их импульсивно. Если ему не нужно здесь и сейчас делать хоть какой-то взнос из собственных средств, шанс на спонтанную покупку возрастает. Через какое-то время он может передумать и постараться избавиться от кредита. Только в этом случае купленную вещь придётся продать уже по более низкой цене, а банку вернуть всю стоимость новой и с уже начисленными процентами.

— В кредит с небольшим первоначальным взносом или совсем без него может быть включена дополнительная комиссия и страховка, — обращает внимание директор офиса продаж "БКС брокер" Вячеслав Абрамов. — Более того, штрафы и пени в случае просрочек по таким кредитам тоже будут значительно выше. Ну и, конечно, суммы займов будут небольшие. Размер первоначального взноса учитывается и на стадии одобрения кредита.