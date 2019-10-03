Тайный платёж. За что ипотечники переплачивают банкам

С 1 октября крупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке. В среднем они опустились ниже 9%. Впрочем, не всё так просто. Снижение ставок ещё не означает, что клиент заплатит банку меньше. Лайф выяснил, когда заёмщикам приходится переплачивать за ипотеку и как этого избежать.

Дополнительные платежи и фиктивная выгода

Снижение ипотечных ставок началось ещё летом. И вроде бы кажется, что жильё наконец-то становится доступнее. Только ипотечники облегчения пока не почувствовали и радоваться новостям из банков не спешат.

— Ставки действительно снижаются, но заёмщику нужно обращать внимание не только на них, но и на непроцентные платежи по ипотеке, — говорит руководитель Департамента по развитию клиентской базы "БКС премьер" Ольга Певная. — Одной из переплат является оценка недвижимости, которую проводят независимые компании. Причём без этой процедуры банк кредит не выдаст. Правда, в целом эти расходы небольшие — в среднем на уровне шести тысяч рублей.

Бывают случаи, когда компания, которая сотрудничает с банком, берёт за свои услуги намного больше, чем сторонние оценщики. Но клиент, который ждёт одобрения ипотеки, вынужден соглашаться и с завышенными расценками.

По словам Ольги Певной, куда больше ипотечные заёмщики переплачивают за страховку. Например, банки нередко предлагают коробочные страховые продукты в рамках ипотечных кредитов. Такие, например, как страхование имущества или страховка по риску утраты работы. Здесь нужно понимать, насколько целесообразно их оплачивать.

Например, страховка от утраты работы зачастую действует только в том случае, когда человек попадает под сокращение персонала, а затем официально регистрируется на бирже труда. На практике российские работодатели часто просто заставляют сотрудников уволиться по собственному желанию. В этом случае выплат от страховой они не получат.

— В целом при оформлении ипотеки нужно быть готовыми к тому, что общая переплата за страховки составит в районе 0,5% от суммы кредита, — отмечает Ольга Певная. — И если вы видите, что вам предлагают заплатить существенно больше, это повод насторожиться.

Многие ипотечники сталкиваются с ситуацией, когда формально они могут отказаться от лишних страховок, но в этом случае кредит им выдают не под 9%, а под 12%. Такое законом не запрещено, поясняет руководитель Департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. По его словам, напрямую объяснить отказ клиенту в ипотеке тем, что тот не заключил договор страхования жизни, банк по закону права не имеет. При этом сделать разные условия по кредитам при наличии страховки и без неё банк может вполне официально.

Хитрые ставки и кредиты в довесок

— Отдельные банки могут предложить взять ипотечный кредит с плавающей процентной ставкой, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Если клиент не понимает этого, а в банке не акцентировали внимание на особенностях выплаты процентов, можно попасть в не очень хорошую ситуацию. Ставка начнёт расти или сильно вырастет в одночасье, как это уже было в 2015 году.

Также стоит обращать внимание, что в некоторых договорах могут прописать отсутствие возможности рефинансирования кредита, но вместе с этим предложить более выгодную процентную ставку. Иван Капустянский предупреждает, что это может обернуться для клиента серьёзными потерями в будущем. Проценты по ипотеке могут понизиться, а заёмщику придётся переплачивать по старым ставкам. Если кредит берётся на долгий срок, то на таких условиях лучше не заключать кредитный договор.

— Пожалуй, самой большой ошибкой клиента будет согласие на оформление кредита наличными после оформления ипотеки, — резюмирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — После того как вы оформили первый займ, сотрудники банка получат возможность звонить по предоставленному телефону и настойчиво предлагать услуги. Часто они советуют взять новый кредит для того, чтобы уменьшить тело основного. Якобы для экономии на процентах. Стоит помнить, что ставки по ипотеке гораздо ниже, чем по другим продуктам. Значит, вы не только будете возвращать два кредита сразу, но и станете платить достаточно большие проценты по новому займу. По этой же причине не стоит брать дополнительные средства в кредит для увеличения первоначального взноса.