В Сбербанке утечка данных. Чем это грозит клиентам и как защитить свои деньги

В Сбербанке заявили о возможной утечке персональных данных клиентов. Это уже не первый случай, когда сведения из российских банков попадают на чёрный рынок. Лайф разбирался, чем утечка данных может обернуться для клиентов и как обезопасить себя от мошенников.

— Вечером 2 октября 2019 года стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка, — заявили в пресс-службе Сбербанка. — Основная версия инцидента — умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу её изолированности от внешней сети. Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов.

Впрочем, это заявление не успокоило клиентов. Многие стали вспоминать истории с утечками баз данных и печальными последствиями. В частности, были жалобы, что мошенники оформляли кредиты на чужой паспорт и получали доступ к базам данных.

— Утечка персональных данных очень опасна для граждан, информация о которых оказалась в публичном доступе, — говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. — К сожалению, сейчас, как никогда, очень распространены мошеннические схемы с использованием ворованных паспортных данных. Это документ, по которому могут: 1) оформить на вас кредит; 2) повесить чужой долг или фирму; 3) совершить незаконные действия с вашей недвижимостью; 4) распорядиться средствами банковских карт; 5) открыть электронный кошелек; 6) использовать вашу личность для совершения мошеннических действий.

Самая распространенная история — оформление на ваше имя займов в микрофинансовых организациях. МФО настолько упростили схему выдачи кредита, что для его получения достаточно пересылки паспортных данных по электронной почте. По словам Петра Гусятникова, подписью в данном случае будет являться код из СМС, пришедший на указанный мошенниками номер телефона. Таким образом любой гражданин, чьи персональные данные оказались в руках мошенников, может оказаться должником, сам того не зная.

Два года назад юрист Пётр Гусятников сам столкнулся с утечкой данных. В один прекрасный день ему позвонили из МФО и спросили, когда он собирается вернуть долг. Никаких кредитов Пётр там не оформлял. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что должен не одной организации, а многим, их было порядка 15. Звонки от кредиторов тем временем не прекращались.

— Как выяснилось, мошенники заполучили скан моего паспорта, при помощи графических редакторов изменили там фотографию и отправили поддельное фото как документ при оформлении микрозаймов, — вспоминает Пётр Гусятников. — Мне помогло обращение в полицию и в суд, который признал данную схему мошеннической и освободил от ответственности по "чужим" кредитам.

Чтобы снизить риски стать жертвой мошенников, юристы советуют регулярно менять пароли к своим онлайн-банкам и пин-коды к картам.Также рекомендуется завести отдельный номер телефона, чтобы на него приходили смс с кодами, которые необходимо ввести для доступа в онлайн-банк. Тогда вы будете заходить в приложение с одного мобильного, а код будет приходить на другой.

— Если будет установлена вина банка в том, что он не смог обеспечить сохранность персональных данных, что повлекло ущерб для клиента, то модно подать иск в суд, — говорит адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. — Клиент имеет право требовать возмещения убытков и денежной компенсации морального вреда. Правда, такой иск имеет смысл подавать, если действительно клиент получил ущерб и он может доказать вину банка.