Ловушка для заёмщика. Как банки обманывают при досрочном погашении кредитов

"Погасил кредит досрочно. Как вернуть страховку?" — это один из самых распространённых вопросов, который заёмщики задают сотрудникам банков и юристам. На практике ничего вернуть не получается и с переплатой приходится смириться. Куда хуже, если через несколько месяцев после полного погашения займа клиент узнаёт, что долг никуда не исчез и появилась просрочка. Лайф разбирался, какие возникают проблемы при досрочном погашении кредитов и как их избежать.

Бывают ситуации, когда заёмщик переводит весь остаток долга на текущий счёт и думает: "Банк сам "догадается", что эти деньги предназначены для досрочного погашения кредита". Это не так. Для того чтобы операция прошла, нужно дать банку соответствующее поручение. Его можно сделать либо письменно в офисе, либо через онлайн-банк.

— Это один из самых распространённых "подводных камней" при досрочном погашении, — поясняет руководитель департамента по развитию клиентской базы "БКС премьер" Ольга Певная. — Многие заёмщики действительно не контролируют платежи и не понимают саму процедуру погашения кредита. Если же просто зачислить деньги на счёт, но не дать поручение на досрочное погашение, то банк спишет лишь ежемесячный платёж в соответствующую дату. Досрочного погашения не произойдёт, банк продолжит начислять проценты. Таким образом, заёмщик потеряет время и заплатит лишние проценты за пользование кредитными деньгами.

Ольга Певная советует также быть внимательными с уточнением суммы досрочного погашения. Если вы внесёте на счёт даже на копейку меньше и при этом дадите распоряжение на полное досрочное погашение, то оно не произойдёт (банк технически не сможет "простить" вам недостающую копейку).

— Именно поэтому рассчитывать сумму досрочного погашения необходимо в тот день, когда вы даёте соответствующее распоряжение банку. Ведь на следующий день итоговая сумма будет уже чуть больше — за счёт начисленных за новые сутки процентов, — рекомендует Ольга Певная.

Также важно учесть, что досрочное погашение выгоднее всего делать в течение первой половины срока кредита. Специфика аннуитетных платежей такова, что львиная доля процентов взимается банком на раннем сроке кредита. Таким образом, если кредит оформлялся на пять лет, то по истечении четырёх лет существенной выгоды от досрочного погашения вы не получите: основную часть процентов вы уже выплатили банку и теперь погашаете в основном "тело" кредита.

— Обычно недопонимание у клиентов может возникнуть в банках, которые списывают деньги в установленную клиентом дату погашения, а не в дату ближайшего платежа, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — В случае досрочного погашения в установленную дату сначала списываются накопленные к этому времени проценты, а оставшаяся сумма идёт в пользу погашения тела долга. Может возникнуть ситуация, когда вы внесли досрочно деньги за гашение процентов, а не в пользу погашения основного долга. Поэтому перед каждым досрочным платежом стоит узнавать у сотрудника, сколько необходимо внести денег для гашения процентов, и уже после этого понимать, сколько внести, чтобы скостить основной долг.

При этом надо понимать, что, закрывая кредит досрочно, вы попадаете в "негласный" список не очень желаемых клиентов. Клиенты не раз жаловались, что гасили кредит досрочно, без просрочек и опозданий, после чего банк отказывался их кредитовать снова. Сотрудники банков обычно умалчивают о том, что, увлекаясь досрочным погашением, человек может испортить себе кредитную историю. Главная задача банка — заработать на процентах. Если клиент гасит кредит быстро, то банк теряет прибыль.

— Главное правило при досрочном погашении кредита — это закрывать счёт, на который он был начислен, и брать справку от банка о полном закрытии займа, — говорит эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. — Бывает так, что платёж не проходит по техническим причинам. Чаще всего это случается из-за сбоев в системах или ошибок операторов. Причём сотрудники банков могут пытаться свою ошибку скрыть. Кстати, справку о закрытии кредита хранить надо очень долго. Лично знаю ситуацию, когда она потребовалась через семь лет после досрочного погашения займа.