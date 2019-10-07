Смертельный номер. С середины октября курс рубля может резко измениться

В ближайшие две недели курс рубля окажется под сильным давлением. Голландский Rabobank сделал тревожный прогноз. Аналитики банка заметили, что российская валюта попала под прицел "креста смерти". Лайф разбирался, что значит этот биржевой термин для валютного рынка, какие тревожные тренды назревают к середине октября и каким будет курс рубля.

Термин "крест смерти" используется в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает курс за 200 дней. Такая ситуация считается предвестником неотвратимого и серьёзного падения. Именно этот тревожный знак и заметили аналитики голландского банка. И это не первые западные финансисты, которые предсказывали крах рубля в середине октября.

— Сейчас все без исключения финансовые организации отмечают очевидную и усиливающуюся слабость мировой экономики, — говорит главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Обычно в такой ситуации логика поведения капитала очень простая — это выход из рисковых активов и уход в защитные инструменты. Рубль, как валюта, относящаяся к стране с формирующимся рынком, относится к числу рисковых активов. Значит, при замедлении мировой экономики логично предполагать снижение курса российской валюты.

Ждать укрепления российской валюты сейчас точно не стоит. Такое мнение высказывает директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. Для этого есть целый ряд причин. Минфин планирует нарастить покупки валюты в октябре, что явно не будет в пользу рубля. Остаётся вероятность ухудшения ситуации на политической арене, не утихают торговые войны США и Китая.

По его прогнозам, цены на нефть могут ещё снизиться. Это обычно негативно сказывается на курсе рубля. Как отмечает вице-президент "РФИ банка" Елена Чижевская, поддержку рублю сейчас оказывает налоговый период. Впрочем, по её словам, ослабление нефти может свести на нет всю эту поддержку.

— Российская валюта подвержена высокому риску, так как иностранные инвесторы владеют 30% ОФЗ и акциями на триллионы рублей, — поясняет Вячеслав Абрамов. — Если обстановка на рынке будет ухудшаться, то они могут быстро распродать активы и конвертировать их в свои валюты. При всём этом я бы не стал говорить об обвале российского рубля. У нас остаются довольно высокие процентные ставки по дивидендам и суверенным облигациям РФ, которые привлекают иностранных инвесторов. Мягкая монетарная политика мировых центробанков тоже не даёт сильно обвалиться российской валюте. Тем не менее ослабление до 68–70 рублей за доллар вполне реально.

Правда, эксперты обращают внимание, что к прогнозам западных банков нужно относиться аккуратно, если они основаны исключительно на техническом анализе валютных пар. Даже если они исходят от непререкаемых профессионалов рынка, уточняет эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

— На самом деле, в море валютных неопределённостей последних недель существует несколько важных и, наоборот, предопределённых для курса рубля факторов, которые совершенно точно будут оказывать на него влияние, — говорит Владимир Рожанковский. — Во-первых, это постепенное снижение санкционной составляющей в курсообразовании. Во-вторых, сезонная цикличность. В октябре начинается классический циклический "низкий сезон", который знаменует открытие периода предрождественских распродаж в США.

По словам Владимира Рожанковского, начало "низкого сезона" объективно закладывают уже распродажи перед Хеллоуином, а не более известная в народе "чёрная пятница". Рост американской розницы сопровождается дополнительным укреплением доллара (на него повышается спрос со стороны преимущественно онлайн-покупателей со всего мира). По прогнозам Владимира Рожанковского, падение российской валюты будет, но небольшое — до 66–66,3 рубля за доллар.