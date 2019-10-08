Призрачный платёж. Как пропадают деньги с карт "Почта банка"

Клиенты ПАО "Почта банк" стали активно жаловаться на пропажу денег при оплате картами. Впрочем, больше всего пострадавшие возмущаются даже не самим фактом неожиданного списания. Чтобы узнать судьбу пропавших денег, клиенты вынуждены неделями, а то и месяцами обивать пороги банка и обрывать телефоны кол-центра. Лайф выяснял, что происходит с картами ПАО "Почта банк" и как быть тем, у кого пропали деньги.

На что жалуются клиенты

— 29 сентября вечером отправляла посылки в отделении Почты России, — негодует на форуме banki.ru клиентка из Краснодарского края. — При оплате у них "всё зависло", чек мне не выдали, только наорали что денег "не видят" и отправлять мои посылки не будут! Замначальника почты в Каневской с пеной у рта доказывала, что, раз денег не видно, значит, их не снимут! Сняли ещё как! 4606 рублей. Замначальника на следующий день написала заявление на возврат и сказала, что деньги у "Почта банка", но денег до сих пор нет! Знающие люди говорят, что возврат может затянуться вплоть до полугода! Ужасное обслуживание!

Чуть раньше на обслуживание пожаловался клиент ПАО "Почта банк" из Москвы. Он заметил, что с его карты стали пропадать небольшие суммы денег. Попробовал связаться с банком, но не получилось. Обсудить свою проблему ему не удалось ни по телефону, ни через онлайн-чат.

Ещё больше возмущаются клиенты, у которых из-за проблем с платежом образовались долги. Среди них Анна из Москвы. Она оплатила квитанцию за услуги ЖКХ. Через пару недель выяснилось, что платёж не прошёл и образовался долг. Впрочем, в банке её уверили, что оплата состоялась, а документ, подтверждающий оплату, она может получить в клиентском центре. Дальше Анна прошла все круги банковского ада, но получить подтверждение о том, что платёж прошёл, она так и не смогла. Через три недели в отчаянии она написала жалобу на banki.ru.

Действительно, дождаться диалога от ПАО "Почта банк" непросто. Лайфу тоже не удалось получить ответ ни на один из своих вопросов. В пресс-службе жалобы клиентов никак не прокомментировали.

— Подобные проблемы в банках банально возникают из-за плохо налаженной внутренней работы, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Застраховаться от таких ситуаций можно, только выбирая крупные банки с проверенной репутацией, которые давно присутствуют на рынке. Однако и это не гарантирует того, что не произойдёт какой-либо сбой в работе или вы не столкнётесь с халатностью сотрудника.

Как вернуть пропавшие деньги

Основатель международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц советует всем держателям банковских карт следовать нескольким советам. В частности, установить повышенную защиту транзакции — дополнительное подтверждение каждой операции по карте (например, код по СМС-оповещению). Не стоит пренебрегать принципом двойной защиты и двойного подтверждения. Многие банки предлагают такую опцию. Ещё один совет — использовать для платежей только одну карту и не держать на ней больше денег, чем требуется для ближайшей оплаты. Ну и, естественно, никому никогда не сообщайте данные своей карты, включая лиц, представляющихся работниками банка.

— Зная работу нашей почты, я бы точно не доверил денег "Почта банку", — говорит эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. — Жалоб на него действительно много. В любом случае при появлении спорных моментов, которые банк не решает, клиентам нужно обращаться в службу защиты прав потребителей. Как только у вас появилось подозрение на пропажу денег, надо звонить в банк и просить историю операций. Требуйте дать ответ по каждой сделке и операции.

Действия клиента должны во многом зависеть от того, по какой причине пропали деньги. Как правило, при обычном техническом сбое средства рано или поздно всё-таки возвращаются на счёт клиента. Куда хуже, если деньги похищены злоумышленником. В такой ситуации партнёр юридической компании BMS Алексей Гавришев рекомендует сразу писать заявление в правоохранительные органы.

— Если вы узнали, что перевод не дошёл до получателя, первым делом надо обратиться в свой банк и подать заявление на розыск платежа, — говорит юрист. — Если сотрудник не захочет принимать это заявление, то стоит напомнить о Положении Банка России от 19.06.2012 № 383-П (ред. от 11.10.2018) "О правилах осуществления перевода денежных средств". Не позднее суток банк обязан отправить уведомление о возможности или невозможности отзыва платежа и проставить на заявлении штамп о принятии заявления в работу.

Если перевод не дошёл до получателя, то банк должен связаться со своим контрагентом и сделать запрос о поступлении или непоступлении денег на счёт. Алексей Гавришев обращает внимание, что если средства зачислены на указанный счёт верно, то значит получатель вводит вас в заблуждение. Такие истории тоже случаются. По словам юриста, если перевод действительно не был зачислен по указанным реквизитам, то банк обязан найти его и вернуть деньги на счёт отправителя.