Перерасчет зарплат. Кому станут платить больше

С 1 октября столичным работодателям, которые будут платить сотрудникам меньше 20 тысяч рублей, грозит штраф. Дело в том, что в Москве в этом месяце вырос МРОТ. Тенденция к повышению минимальной оплаты труда наметилась и в других регионах. К тому же компании активно переходят на новую систему начисления авансов. Лайф разбирался, какие изменения в зарплате ждут сотрудников, кто станет получать больше, а кто потеряет часть дохода.

Начиная с этого месяца, МРОТ в Москве составляет 20 195 рублей. Минимальную оплату труда повысили на 4,4%. Раньше она составляла 19 351 рубль. Если сотрудник работает полный день, то его зарплата не должна быть ниже МРОТ.

— Соответственно заработную плату за октябрь должны пересчитать и платить уже в новом размере, — пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — Если выяснится, что работодатель платит сотрудникам меньше МРОТ, то его ждёт штраф до 50 тысяч рублей.

К тому же планируется повышение МРОТ и в целом по России. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму. Если он будет принят, то после Нового года минимальный размер оплаты труда в целом по стране вырастет на 7,5% до 12 130 рублей. Впрочем, эксперты не спешат радоваться. Повышение МРОТ может обернуться для сотрудников неприятными последствиями.

— Дальнейшее увеличение минималки будет влиять на работодателей внебюджетной сферы, — пояснил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — Учитывая состояние экономики, предприниматели вряд ли смогут существенно увеличить свои расходы на зарплаты и будут вынуждены сокращать персонал или работать всерую. Таким образом, вместо повышения зарплаты ряд сотрудников рискует остаться без работы.

Кстати, на этой неделе проблему серых зарплат подняли и в Федеральной налоговой службе. Там отметили, что уровень официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается ниже МРОТ. Более того, он может быть даже ниже прожиточного минимума в регионе. По данным ФНС, такая ситуация складывается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях, где работает более 2,5 тысячи человек.

Работодатели идут на всякие уловки, чтобы платить меньше. Например, заключают трудовой договор на неполный рабочий день. Тогда можно платить меньше на вполне законных основаниях. Зарплата выплачивается за фактически отработанное время. Если работник трудится неполный день, то и причитающаяся ему сумма может быть меньше МРОТ. Другое дело, что на бумаге график работы может быть указан один, а фактически будет совершенно другим.

На самом деле, в трудовом законодательстве немало нюансов. Например, на этой неделе бухгалтеры начали активно обсуждать вопрос изменения выплаты аванса. Как объясняет Петр Гусятников, работники ряда компаний будут два раза в месяц получать выплаты за фактически отработанное время. По такой схеме действуют на предприятиях, которые переходят на схему выплат, изложенную в письмах Минтруда. Начислять деньги за первую половину месяца в процентах от зарплаты перестанут. Как поясняет Петр Гусятников, если раньше сотрудник получал авансом 40% или 50% от зарплаты, независимо от того, сколько часов он отработал, находился ли в отпуске или на больничном и так далее, то сейчас такого не будет. Работнику будут начислены деньги в чётком соответствии с отработанным временем.

Несмотря на то что переход на новую систему начислений обсуждается ещё с начала года, многие предприятия стали менять схему выплат только в середине осени.

— Дело в том, что до сих пор до конца непонятно, носят ли "новые правила" обязательный или рекомендательный порядок, — рассказал главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Отсюда и недопонимание в компаниях. Для работников переход на другую схему расчёта может обернуться изменением соотношения размера первой и второй части зарплаты к более близким значениям. В самом экстремальном случае первая часть (привычный нам аванс) станет больше основной заработной платы, так как рассчитываться будет по фактическим результатам труда, а НДФЛ и другие удержания будут осуществляться со второй части зарплаты. При этом итоговый размер выплат не изменится.

По словам Петра Гусятникова, на практике это означает только то, что сотрудник не будет знать точную сумму выплат в первой половине месяца, потому что каждый раз, в зависимости от обстоятельств, она будет меняться. Для кого-то, особенно для тех, кто имеет кредитные обязательства и привязан к дате планового платежа, это может быть неудобно.

Как бы то ни было, но никаких санкций для тех работодателей, которые не хотят менять систему выплат, не предусмотрено. Так что эксперты сходятся во мнении, что отказ от аванса в процентах вряд ли распространится на все российские компании.