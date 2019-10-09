Опять в 55? Пенсионный возраст меняется для части россиян

Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект, который даёт право на пенсию женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60. Правда, получат его далеко не все. Лайф разбирался, для кого изменится пенсионный возраст и какие выплаты можно будет получить на пять лет раньше.

Законопроект касается права на негосударственную пенсию для работающих россиян. Сейчас идёт постепенное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Причём одновременно повышается и возраст получения негосударственных выплат. Речь идёт о деньгах, которые люди сами копили себе на заслуженный отдых в НПФ. Если законопроект будет принят, то получить эти выплаты можно будет на пять лет раньше, чем страховые пенсии.

Более того, и этот возраст может меняться. В пенсионном договоре можно предусмотреть более поздний срок получения выплат. Правда, предельный возраст должен быть не выше возраста, установленного законом "О страховых пенсиях". В перспективе это 60 лет для женщин и 65 — для мужчин. Кроме того, законопроект сохраняет возможность назначения негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, если у них право получать государственную возникает раньше. В частности, это касается людей, работающих на опасных производствах или в районах Крайнего Севера.

— Этот шаг был сделан только для того, чтобы постараться хоть как-то замаскировать провал пенсионной реформы, в ходе которой был повышен пенсионный возраст, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — В целом становится очевидно, что сейчас пытаются заманить людей в негосударственные структуры и переложить ответственность за пенсии на самих граждан. Многие ли готовы сейчас откладывать дополнительные средства на старость? Готовы ли предприниматели увеличивать свои издержки поверх тех обязательных выплат, что они и так регулярно перечисляют в бюджет? Не думаю. Таким образом, это изменение коснётся крайне ограниченного круга лиц, которые и без нового законопроекта имели возможность накопить себе на безбедную старость. Большинство населения не смогут себе позволить выйти на пенсию раньше 60–65 лет.

Ещё одна задача, которую пытается решить этот законопроект, — увеличить приток денег в НПФ. Впрочем, решение её экономистам кажется тоже достаточно призрачным.

— Вряд ли изменения, связанные с возрастом, значительно повлияют на приток пенсионных отчислений в НПФ, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Самый главный минус в том, что с пенсии, которую выплачивает НПФ, будет вычитаться подоходный налог. Если бы не налог, то интерес к негосударственным пенсиям у россиян был бы выше.