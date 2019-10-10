За вклад придётся доплатить. Как защитить сбережения в долларах

Герман Греф сообщил, что Сбербанк может ввести отрицательные процентные ставки для вкладов в долларах. Иными словами, если клиент захочет открыть вклад в валюте, то ему придётся за это доплатить. Таким образом, валютный вклад не только не будет приносить клиенту доход, но и будет требовать определённых расходов. Для российского рынка ситуация необычная. Впрочем, в этом году отрицательные ставки по вкладам в евро в России уже появились. После заявления Германа Грефа есть все основания полагать, что уже в ближайшее время этот же тренд распространится и на доллар. Почему банки теряют интерес к валютным вкладчикам и как это может повлиять на курс доллара?

Для большинства банковских клиентов в России плата за вклад кажется чем-то из ряда вон выходящим. Получается, что клиент даёт пользоваться своими деньгами, но за это ничего не получает. Более того, ещё и доплачивает банку. Тем не менее такая практика уже получила широкое распространение во многих странах. Отрицательные процентные ставки уже не удивляют жителей Западной Европы и весьма популярны в Японии.

Сбербанк — самый крупный банк России. Если его глава допускает введение отрицательных процентных ставок, то это говорит о том, что, вероятнее всего, так и будет. Правда, пока Герман Греф говорил о вкладах, открытых на юридическое лицо. Впрочем, на практике этот тренд может распространиться и на вклады физических лиц. К тому же перенять опыт крупнейшего банка страны могут и другие банки.

По оценкам Bloomberg, стоимость мирового долга по отрицательным ставкам за последний год выросла с 6 трлн до 17 трлн долларов США. Как отмечает старший инвестиционный консультант "БКС Брокер" Максим Ковязин, задача любого банка — заработать, а, принимая вклады в валюте, банк зачастую работает себе в убыток. Так что отрицательные ставки в России — это результат общемирового тренда. По словам аналитика, ещё одна причина потери интереса к доллару — это общая политика государства, направленная на дедолларизацию экономики, которую активно поддерживает Минфин.

— Естественно, введение на законодательном уровне отрицательных ставок заставит валютных вкладчиков переориентироваться на рублёвые депозиты или на инвестиционные продукты банков, такие как ИСЖ, НСЖ, евробонды и акции, — пояснил Максим Ковязин. — Учитывая то, что доходность по качественным евробондам с высоким рейтингом сейчас в районе 4–5% годовых, это очень интересная альтернатива банковскому депозиту. Ещё один вариант — вложиться в коммерческую недвижимость и привязать арендную ставку к курсу доллара.

По словам Максима Ковязина, на курсе валют введение отрицательных ставок практически никак не скажется. Объём торгов на рынке несравнимо больше потенциального предложения от валютных вкладчиков. Аналитик пояснил, что процесс ухода от валютных депозитов будет плавным, не создавая какого-то существенного предложения на валютном рынке.

— Введение отрицательных ставок, вероятнее всего, не произойдёт сразу во всех банках, — считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. — Одни имеют избыток валютных ресурсов, другие — дефицит. Первые с готовностью введут отрицательные ставки, стимулируя клиентов изымать валютные вклады или переводить их в рубли. Вторые будут держать ставки на положительном, хотя и весьма скромном уровне. В результате частично валютные вклады будут перетекать из первых банков во вторые, частично будут переводиться в рубли, но не настолько массово, чтобы это сильно сказалось на курсе. Часть долларов останется и в банках с отрицательными ставками.

По словам Вадима Иосуба, отрицательные ставки будут представлять собой десятые доли процента. Кто-то сочтёт это посильной платой за то, чтобы оставить деньги в крупном надёжном банке. Ещё одно вероятное последствие отрицательных ставок — не просто перевод валютных депозитов в рублёвые, а рост спроса на альтернативные инструменты инвестиций, в частности, акции и облигации.