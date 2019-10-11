Кредит для избранных. Как в МФО навязывают крупные займы

Количество крупных кредитов в микрофинансовых организациях за год выросло на 26,1%. При этом общее количество займов в МФО снизилось. Такова статистика Национального бюро кредитных историй. Таким образом, в структуре займов стали преобладать более крупные суммы. Почему это происходит, как отразится на заёмщиках и как легально снизить платежи по "быстрым" займам?

За лето микрофинансовые организации выдали россиянам 4,27 миллиона займов. За те же три месяца год назад их было 4,66 миллиона. Снижение произошло за счёт займов "до зарплаты", следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Количество выданных займов на сумму до 10 тысяч рублей сократилось на 13,8%.

— Сейчас МФО невыгодно выдавать совсем маленькие займы новым клиентам, — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Это происходит из-за значительного снижения рентабельности микрофинансового бизнеса под напором регуляторов. Например, размер ставки недавно ограничили — 1% в день. Теперь они предпочитают работать с проверенными клиентами и раскручивать их на более серьёзные суммы.

Таким образом, для добросовестных заёмщиков повышается риск залезть в кредитную кабалу. Они легко получают всё большие и большие суммы и, соответственно, выплачивают МФО больше процентов. На практике оказывается, что многих покупок с помощью таких займов можно было бы избежать, но быстрый доступ к большим деньгам заставляет многих клиентов МФО идти на ненужные траты.

— Ещё одна вероятная причина роста среднего чека МФО — желание населения перекрыть свои кредиты в банках за счёт краткосрочных займов, — говорит эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский. — Чтобы погасить задолженность по одному кредиту, клиенты берут другой. МФО привлекает тем, что даёт займы мгновенно. На какой-то период клиент может отложить срок просрочки. Но в результате растёт риск повышения закредитованности.

Есть и другая причина перетока клиентов из банков в МФО. Ставки в микрофинансовых организациях всё ещё выше, но уже не так заметно, как раньше. При этом легче получить одобрение займа, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Клиенты, которые планировали взять кредит в банках, но получили отказ, легко получают одобрения в МФО.

Скорее всего, такая тенденция продолжится. По словам Ивана Капустянского, количество выдаваемых займов до зарплаты продолжит снижаться из-за нерентабельности, а МФО будут смещаться в сторону более "масштабных" кредитов.