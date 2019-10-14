За квартиру заплатят. Алиментщиков ждут новые траты

Родителя, проживающего после развода отдельно от детей, могут заставить оплачивать не только алименты, но и жильё ребёнка. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. В большинстве случаев речь идёт об отцах, так как дети чаще остаются после развода жить с матерью. Кстати, этот законопроект стал очередным документом, который направлен на защиту детей после разводов. Этой осенью начались настоящие гонения на неплательщиков алиментов. Лайф разбирался, что грозит нерадивым отцам (реже матерям) после развода, какие новые траты их ждут и как сейчас можно добиться положенных выплат.

— Бывший муж пять лет не появляется, алиментов не платит, официальной зарплаты нет, всё имущество на новую жену, а мы с ребёнком скитаемся по общежитиям, — негодует Елена. Женщина одна содержит семилетнего ребёнка, и живут они на её зарплату в 30 тысяч. При этом со слов родственников она знает, что экс-супруг зарабатывает больше 100 тысяч и ещё получает аренду с квартир. Только доказать это никак не может. По документам доходов у него нет вообще. Судиться с бывшим мужем за формальные алименты Елена не стала. Просто не хотела тратить время на суды.

Это распространённая ситуация. Злостные неплательщики алиментов находят множество лазеек, чтобы не тратить деньги на содержание детей. Причём часто они вовсе не бедные люди. Не удивительно, что в такой ситуации в правительстве и профильных министерствах всерьёз задумались над тем, как найти управу на неплательщиков.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который регулирует вопросы участия родителей в дополнительных расходах на детей. В частности, он защищает права ребёнка на жильё в случае развода родителей. В определённых ситуациях отцов (или матерей, если ребёнок остался с отцом) могут обязать оплачивать жильё детей.

— В нашей стране вообще печальная ситуация с исполнением алиментных обязательств, — констатирует старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — Чтобы не платить алименты, в ход идут различные способы — от уменьшения официального оклада до МРОТ до признания супруга безработным. В последнем случае суд всё равно присудит алименты на несовершеннолетних, но их размер не будет превышать половины прожиточного минимума в регионе.

Суды завалены делами об алиментах. Ежедневно выносятся сотни решений, но на практике исполняется лишь малая часть из них. В некотором роде ситуация улучшилась, когда ввели уголовную ответственность для алиментщиков. По словам Петра Гусятникова, это несколько разрядило обстановку, но не изменило ситуацию глобально.

— Лично я приветствую данный законопроект, потому что считаю, что он способен повысить уровень социальной защищённости не только самих несовершеннолетних, но и родителя, с которым остаётся ребёнок, — говорит юрист. — К сожалению, рядовой оказывается ситуация, когда при разводе ребёнок остаётся с матерью, не имеющей собственного жилья, а отец выписывает и бывшую жену, и детей из своей квартиры. В данном случае ребёнок фактически остаётся на улице. На мой взгляд, данный законопроект хорош тем, что позволит супругу, с которым остаётся ребёнок, не имеющему собственного жилья, обязать второго компенсировать часть арендной платы на проживание совместных детей.

Конечно, здесь, так же, как и в любой другой ситуации, может появиться почва для спекуляций. По словам Петра Гусятникова, ничто не мешает одному из бывших супругов, прикрываясь интересами ребёнка, требовать от второго большего и лучшего содержания, в том числе и для себя. Такие ситуации тоже случаются. Но переиграть всех, кто ищет лазейки, не может ни один закон.

В свою очередь, ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов не торопится давать положительную оценку законопроекту. Он обращает внимание, что заставить недобросовестного родителя обеспечить ребёнка жильём после развода можно уже сейчас. Он ссылается на 31-ю статью Жилищного кодекса, в которой говорится, что "суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства, по их требованию".

— По гипотезе данной нормы условием предъявления такого требования является не отсутствие в собственности у, например, бывшей супруги жилья, а в принципе отсутствие у неё права пользования другим жилым помещением, — уточнил Юрий Аванесов. — Конечно, при рассмотрении дела суд учитывает множество условий. Тем не менее, думаю, эта норма сейчас предоставляет защиту прав и интересов обеих сторон. При этом обеспечивает баланс интересов, не допуская возможности злоупотреблять своими правами. Предлагаемый законопроект, по нашему мнению, может оказаться просто бесполезным.

Кстати, в начале октября стало известно ещё об одной серьёзной инициативе. Минюст предложил внести изменения в статью 157. С их принятием будет легче привлечь злостных неплательщиков к уголовной ответственности. Сейчас, по сути, им достаточно раз в год заплатить небольшую сумму, чтобы остаться безнаказанными. Эту лазейку предлагается закрыть.