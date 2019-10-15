Досрочное закрытие кредитной карты. Чем оно опасно и как защитить себя от долгов

Банки сейчас агрессивно предлагают кредитные карты. В результате многие клиенты соглашаются на "выгодное" предложение. Только в результате получают лишние траты. Часть заёмщиков берёт кредитку, думая, что в любой момент сможет её закрыть досрочно, даже не дожидаясь истечения срока годности самой карты, срока кредитования или даты обязательного платежа. Тем не менее досрочное закрытие здесь имеет немало нюансов. Лайф разбирался, с какими подводными камнями можно столкнуться при закрытии кредитки, как погасить долг и не остаться без денег.

Кредитная карта является дополнительным кошельком. Деньги с неё можно тратить на своё усмотрение, а, воспользовавшись льготным периодом, возвращать их без процентов. У самого пластика срок действия ограничивается обычно тремя-пятью годами, но затем карту перевыпускают. Это лишь ключ к кредитному счёту, который может быть бессрочным, а может иметь ограничения. Например, по возрасту. Яркий пример тому — молодёжные кредитные карты, которые не перевыпускают после достижения клиентом определённого возраста. Условия обговариваются в договоре.

К тому же многие клиенты стараются сдать карту ещё до даты перевыпуска. Допустим, карту выдали на три года, а заёмщик отказывается от неё через год. Такую ситуацию клиенты тоже воспринимают как вариант досрочного погашения. Причём если клиент всё время гасил карту в льготный период, то получается, что он фактически ничего не переплачивает банку.

Как отметила специалист аналитического отдела компании "ФинИст" Елена Мороз, льготный период каждый банк устанавливает самостоятельно. В большинстве банков он длится от 50 до 100 дней.

— Возвращая денежные средства в льготный период поэтапно, вы восстанавливаете доступный остаток и к окончанию льготного периода безболезненно и беспроцентно гасите свой заём, — пояснила специалист.

Однако нужно понимать, что кредитная карта — это объединение двух банковских продуктов. Во-первых, возобновляемый кредит, во-вторых, пластиковая карта, отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Соответственно, кредитной карте присущи характеристики каждого отдельного продукта.

— За пользование кредитной картой обычно взимается годовой платеж за обслуживание, по аналогии с обычной дебетовой картой. Он не зависит от того, закрыт кредит по карте на данный момент или нет. Об этом необходимо помнить. Однако многие об этом забывают или не знают. После того как закрыли кредит, убирают карту до лучших времён или уничтожают её, — рассказал аналитик.

Проблемы начинаются в момент списания за годовое обслуживание — на карте появляется долг по кредиту, а если в срок платёж не был погашен, начинают начисляться пени. По словам Ивана Капустянского, часто банки не сообщают об этом и долг копится.

Также из-за того, что после окончания льготного периода происходит начисление процентов за пользование кредитными средствами, то, даже если вы напишете заявление на закрытие счёта, договор с вами будет расторгнут более чем через месяц.

Чтобы не столкнуться с проблемами после досрочного погашения задолженности по карте, её нужно закрыть (в том случае, если лимит вам больше не нужен), рассказала инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Светлана Кордо.

Она также не рекомендует использовать кредитную карту в качестве альтернативы потребительскому кредиту — то есть формировать крупную карточную задолженность, в несколько раз превышающую вашу зарплату.

— Например, если вам предстоит капитальный ремонт, вы планируете потратить минимум 1 млн рублей, карта здесь будет плохим решением: проценты по картам могут быть на 5–7 процентных пунктов выше, чем по кредитам наличными, кроме того, минимальный ежемесячный платёж по карте может оказаться выше, — пояснила Светлана Кордо.

Эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский советует уточнять точную сумму долга по кредиту или карте на день закрытия. А лучше всего делать это в отделении банка. Кроме того, важно написать заявление на закрытие кредитного счёта. Иначе вы останетесь банку должны, даже не подозревая об этом.

— Из-за того, что после окончания льготного периода происходит начисление процентов за пользование кредитными средствами, договор с вами будет расторгнут только через 41 день после написания заявления на закрытие счёта, — уточнила Елена Мороз.

Дмитрий Иногородский также рекомендует взять у банка справку о закрытии счёта, в которой фиксируется отсутствие претензий у банка к клиенту. Хранить её надо долго. По стандартам — три года, но по факту она может вам пригодиться в течение десяти лет, так что лучше себя обезопасить и документ этот не выбрасывать вообще.

К тому же сохраняется и ещё один риск для заёмщика. Задача банка — заработать на займе. Если вы брали много кредиток и сразу же их закрывали, то это может испортить вашу кредитную историю. В будущем, если понадобится обратиться в банк за деньгами, он может отказать.