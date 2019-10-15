В зарплатах бюджетников нашли "уязвимость". Как это отразится на выплатах

В Счётной палате сообщили об "уязвимости", которая даёт возможность региональным работодателям не повышать зарплаты сотрудникам. Более того, многих из них понижают в должности или даже вовсе увольняют. Лайф разбирался, почему работодатели не повышают зарплату, какие лазейки в законах используют, и что делать, чтобы добиться положенных выплат.

В Счётной палате проанализировали повышение зарплат соцработникам. Аудит показал неутешительную картину. Повышение предусмотрено указами президента и госпрограммой "Соцподдержка граждан". Подпрограмма учитывает отношение средней зарплаты соцработников к среднему уровню зарплаты в регионах. Ещё в 2018 году оно должно было дойти до 100%. На деле всё оказалось иначе: даже в первом полугодии нынешнего года зарплаты соцработников добрались только до 86,6% от средней зарплаты.

Аудиторов заинтересовал тот факт, что соцработников стало меньше. В Счётной палате опасаются, что могут продолжаться процессы, когда сотрудников переводят на должности, которые не подпадают под указы о повышении зарплат. Например, формально они могут работать на должностях вспомогательного персонала.

Этот тренд характерен не только для социальной сферы. С 1 октября этого года на 4,3% повысили зарплату бюджетникам, и сразу же пошли разговоры о нарушениях. Добиться реального повышения зарплаты на местах оказалось не так просто. Часто, чтобы не увеличивать выплаты, работодатели готовы пойти на понижение сотрудника в должности, а многим просто приходилось увольняться.

—Бывает, что сотрудникам понижают зарплату под предлогом перевода в другой отдел, — рассказал об уловках работодателей руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — При этом обещают, что "появятся деньги", и он сможет вернуться на прежнюю должность. На практике, конечно, этого не происходит.

По словам Дмитрия Лесняка, руководство предприятий пользуется страхом сотрудников потерять работу. Особенно, если в регионе нет дефицита кадров, а наоборот, рынок перенасыщен специалистами определённых профессий. Острее всего ситуация в небольших городах и сёлах, где рабочих мест не много, и сотрудники готовы оставаться на предприятии на любых условиях. Впрочем, даже если никого не уволят, ещё не факт, что повышение зарплаты на бумаге обернётся прибавлением денег в кошельке бюджетника.

—Стоит вспомнить жалобы медиков после того, как им недавно повысили оклады, — пояснил президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алёхин. — Только получать они стали меньше. Оклад повысили на 30%, а вот стимулирующие выплаты убрали. Как правило, это происходит по инициативе региональных властей или руководителей организаций.

Юристы советуют при возникновении любых спорных ситуаций всё-таки не замалчивать свою историю, а сразу писать жалобы на работодателя. Можно обратиться в Государственную инспекцию труда (Роструд). В крайнем случае можно решить вопрос через суд.