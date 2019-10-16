"Смертельный" прогноз сбывается? Что ждёт курс рубля

Доллар стал расти. Пессимисты сразу же вспомнили тревожный прогноз голландского Rabobank, который заметил, что рубль попал в "крест смерти". В середине месяца они ожидали резкого падения российской валюты. Действительно, сейчас на валютном рынке стало неспокойно. Лайф разбирался, сбывается ли прогноз голландского банка и что будет с курсом рубля?

В начале октября аналитики Rabobank заявили, что к середине месяца курс рубля окажется под сильным давлением. Они заметили, что российская валюта попала под прицел "креста смерти" — ситуации, когда средневзвешенный курс базового актива (в нашем случае — валюты) в течение 50 дней пересекает курс за 200. По мнению аналитиков банка, рубль ждёт серьёзное падение.

Руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов напоминает, что в России взят курс на дедолларизацию. Это действительно может иметь последствия для валютного рынка. По его прогнозам, курс рубля сможет упасть до отметок на уровне в 78,87 рубля за доллар.

Впрочем, несмотря на страшные прогнозы голландского банка, большинство экспертов не видят предпосылок для сильного падения национальной валюты. Такая точка зрения тоже имеет под собой основания. За последний год рубль чувствовал себя достаточно уверенно, несмотря на бесчисленное количество тревожных прогнозов.

По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, "крест смерти" говорит лишь о возможности затяжного падения курса рубля. Собственно, отсюда и происходит такое зловещее название. Правда, аналитик советует не драматизировать ситуацию. По его словам, возникает она на валютном рынке достаточно часто и вовсе не является сигналом для неминуемого обвала.

— На курс рубля влияет огромное число параметров: от политических событий до макроэкономики. Для адекватного анализа необходимо учитывать все факторы. Ситуация на валютном рынке постоянно меняется, а данные быстро устаревают. Для обвала курса сейчас нет совершенно никаких предпосылок, — объяснил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Однако он отметил, что из-за нестабильной ситуации в мире готовиться к небольшому ослаблению стоимости рубля всё-таки стоит. Во многом сказываются торговые конфликты. По его мнению, перемирие США и Китая может и не продлиться долгое время. К снижению курса национальной валюты могут привести и внутренние факторы.

— Высока вероятность, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, руководствуясь замедлением инфляции. К тому же Минфин планирует нарастить скупку валюты: с 187,1 млрд рублей в сентябре до 212,7 млрд рублей в октябре. Правда, поддержку рублю окажет и грядущий налоговый период, когда экспортёры будут переводить выручку из долларов в рубли, — пояснил Арсений Дадашев.

По предварительным оценкам Арсения Дадашева, курс рубля в ближайшее время будет колебаться в диапазоне 64,30–65,00 рублей за доллар. Иван Капустянский допускает даже укрепление рубля до 63,5.