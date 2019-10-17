Центр дешевле окраин? Как меняются цены на съёмные квартиры в Москве

30 тыс. за однушку в центре Москвы. Ещё недавно такие цены казались фантастикой, ведь столько же стоят квартиры на окраине. Сейчас риелторы уверяют, что каждая десятая квартира в центре относится к сегменту "эконом". В нём можно найти однушку не только за 30 тыс. в месяц, но и за 15. Лайф разбирался, что происходит с ценами на аренду квартир и как изменится стоимость съёмного жилья в ближайшее время.

Не менее 10% арендного жилья в Центральном округе Москвы относится к категории "эконом". К такому выводу пришли аналитики компании "Инком-недвижимость". По их подсчётам, большую часть низкобюджетных арендных квартир можно найти в Пресненском районе, где значительная доля жилищного фонда состоит из панельных и кирпичных пятиэтажных домов.

Так, например, снять однушку 35 кв. м в 15 минутах ходьбы от станции метро "Улица 1905 года" можно за 30 тысяч рублей. Кроме того, снять квартиру за приемлемую цену можно и в пяти минутах от "Тверской". Там двушка общей площадью 65 кв. м сдаётся за 43 тысячи рублей в месяц. Квартиру "под ремонт" даже в пешей доступности от Кремля можно найти и за 15 тыс. рублей. И это не фантастика, а вполне реальные цены. Низкая цена компенсируется неудобствами в процессе ремонта.

В ЦИАН проанализировали цены на съёмное жильё за первое полугодие и пришли к выводу, что однушки подешевели в среднем на 3%, а двухкомнатные квартиры — на 5%. Аналитики агентства связали это отчасти с ростом предложения на рынке арендных квартир. С начала года оно выросло на 37%.

Правда, сейчас ситуация начинает меняться. Если в центре становится легче найти дешёвую квартиру, то в среднем по городу цены не снижаются. Дело в том, что осенью подорожали самые экономичные квартиры в старых границах Москвы. По данным "Инком-недвижимости", в сентябре самая низкая арендная ставка составила 23 тыс. рублей, в октябре она ещё повысилась — до 24 тыс. рублей, тогда как в течение 7 месяцев 2019 года (с февраля по август) нижняя ценовая планка не превышала 20 тыс. рублей.

— Наиболее низкобюджетный вариант найма в старой Москве — комната с подселением (одна женщина) за 9 тыс. рублей в месяц. Комната расположена в трёхкомнатной квартире в 12-этажном доме на Лосевской улице, в 7–10 минутах транспортом от станций метро ВДНХ или "Бабушкинская". Предложение для одной женщины, — рассказала Оксана Полякова, заместитель директора Департамента аренды квартир "Инком-недвижимости".

В некоторых районах цены на аренду даже пошли вверх. Она пояснила, что удорожанию способствует развитие транспортной инфраструктуры в столице — появление МЦК и открытие новых станций метро.

— Всё больше и больше арендных квартир входят в зону пешей доступности "беспробочного" транспорта. Эти объекты становятся более ликвидными, и собственники позиционируют их как более комфортное и дорогостоящее жильё. Но следует учитывать, что увеличение стоимости аренды в этом случае уместно лишь в размере той суммы, которая прежде вычиталась за неудобства. Ведь приходилось добираться до метро наземным транспортом, — объяснила Оксана Полякова.

Генеральный директор АПРИ "Флай плэнинг" Владимир Савченков отмечает, что в столице цены на съёмное жильё поднялись и квартиру или комнату в хорошем состоянии можно снять от 30 тыс. рублей. За 10 тысяч тоже можно найти достойный, на первый взгляд, вариант съёмного жилья. Однако при подробном ознакомлении с условиями аренды или условиями проживания становится понятно, почему цена так снижена.

— Основными причинами очень низкой стоимости аренды являются отсутствие косметического ремонта, отсутствие некоторых коммуникаций или краткосрочная аренда. Иногда дешёвые квартиры можно снять у хозяев, которые выплачивают ипотеку. Иногда площадь на одного арендатора в недорогом жилье крошечно мала, но решившие сэкономить не отступают в сторону личного комфорта, — рассказал Владимир Савченков.