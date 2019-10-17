Новая льгота для родителей. Кто станет получать больше с нового года

В 2020 году в России увеличится размер ежемесячных пособий на первого и второго ребёнка. Лайф разбирался, сколько будут платить родителям в следующем году, какие проблемы могут возникать с получением пособий и как их избежать.

В 2020 году родителей ждёт прибавка за детей. Размер ежемесячных выплат на первого и второго ребёнка увеличится, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Сколько будут доплачивать за детей В 2019 году размер данных выплат составляет 11,2 тыс. рублей, а с 2020 года он будет 12 тыс. рублей Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Увеличение выплат будет проводиться в рамках реализации проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Рост материальной помощи связан с продлением срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребёнка от полутора до трёх лет.

Сколько получит каждая семья За три года при рождении первого или второго ребёнка семья получит около 430 тыс. рублей Фото © Pixabay

— В 2020 году увеличатся выплаты на детей, которые предусматриваются сразу двумя федеральными законами, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Светлана Голденкова. — Есть два вида выплат. По одной выплате индексация ежегодная. Вторая индексации не подлежит. Она просто выплачивается в размере прожиточного минимума, который меняется ежеквартально. Сейчас идёт тенденция к его увеличению.

Юрист напомнила, что выплата в связи с рождением первого или второго ребёнка назначается только тем семьям, чей доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (то есть выплачивается не всем, а с учётом уровня дохода семьи). Со следующего года данный порог будет повышен до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.