Погасил и остался должен. В чём опасность рефинансирования кредитов

Банковские клиенты стали обращать внимание, что рефинансирование оказывается порой не так выгодно, как следовало из рекламных буклетов банков. В погоне за снижением общей стоимости кредита можно попасть в ситуацию, когда придётся переплатить. Как этого избежать и в чём плюсы и минусы рефинансирования.

— Год назад я рефинансировала ипотеку в банке. С тех пор снизилась ставка, сделала несколько досрочек. В целом всё было отлично, но потом периодически (примерно раз в пару месяцев), а именно — когда дата платежа выпадает на выходной, банк начал списывать лишнюю копейку (сумму сверх того, что прислал в СМС-уведомлении). Я обратилась с жалобой в банк, в котором меня попросили внести ещё денег, чтобы не уйти в просрочку. Сказали, что после обработки моего заявления всё мне вернут. Прошло две недели, денег мне так и не вернули, зато списали все остатки со счёта — и я оказалась в просрочке, — пожаловалась москвичка на портале banki.ru.

Это лишь одна из жалоб клиентов, которые столкнулись с подводными камнями рефинансирования. В ходе разбирательств обычно выясняется, что либо произошёл технический сбой в банке, либо платёж вполне соответствует договору, но клиент не обратил внимания на нюансы выплат. Дело в том, что многие считают, что рефинансирование — процедура однозначно выгодная. Проводят её многие банки, и таким образом действительно можно улучшить условия кредитования. Правда, не всё так просто.

В каких случаях рефинансирование выгодно

Прибегать к рефинансированию следует только тогда, когда заёмщик будет понимать точную цель решения проблемы. Если вы хотите сэкономить на процентной ставке, то за рефинансированием потребительского кредита имеет смысл обращаться тогда, когда ставка нового кредита будет ниже хотя бы на один процентный пункт, объясняет директор по работе с клиентами "БКС премьер" Николай Соколов. По ипотеке — хотя бы 0,5% пункта (здесь суммы больше, так что ощутимый выигрыш получается даже при таком несущественном снижении ставки).

— Если разница 0,1–0,3 процентных пункта, то в рефинансировании любых кредитов смысла, как правило, не будет. Сэкономить на процентах вы сможете при условии, что срок кредита существенно не отличается от текущего. Если же вы оформляете кредит по более низкой ставке, но при этом увеличиваете срок в 1,5–2 раза, вы не сэкономите на процентах. Чем выше срок, тем больше окажется переплата банку, — говорит эксперт.

Если цель заёмщика — снизить ежемесячный платёж по кредиту, то в этом случае важно смотреть не только на ставку, но и на доступные сроки кредитования. Чем выше срок кредита, тем меньше будет ежемесячный платёж.

Как следует из предложений банков, рефинансирование может быть очень полезно сильно закредитованным заёмщикам. Оно позволяет собирать три-четыре кредита, включая карточные, в один.

— За счёт сниженной ставки и комфортного срока ежемесячный платёж заёмщика может снизиться примерно в два раза. Для многих граждан на фоне снижения реальных располагаемых доходов сейчас важнее не итоговая переплата по кредиту, а именно размер минимального ежемесячного платежа. Чем он ниже, тем более комфортный уровень жизни сможет позволить себе человек, — объясняет Николай Соколов.

Подводные камни рефинансирования

Надо внимательно изучать все документы и интересоваться сопутствующими услугами, которые предлагают банки. Допустим, заявленная ставка может быть на 3–5 процентных пунктов ниже, при этом банк настойчиво рекомендует оформить страховку. Стоит отметить, что порой итоговая плата за страховку на всём сроке кредита составляет до 50% от совокупной переплаты по займу. В этом случае вы можете ничего не выиграть от рефинансирования. Более того, в конечном счёте ещё и переплатите банку.

Также банк может предлагать сумму, существенно превышающую размер остатка прежнего долга. Причём это может быть уже одобренный кредит, о котором сообщают сотрудники вашего банка.

— Безусловно, вы всегда найдёте, куда потратить дополнительные деньги. Соблазн может быть большой, однако необходимо взвесить, действительно ли необходима вам более высокая кредитная нагрузка, даже если ставка будет заметно ниже, чем по действующему кредиту. Нужно помнить, что в целом банку выгодно, чтобы платёжеспособный заёмщик вечно ходил у него в должниках, — добавляет Николай Соколов.

Кроме того, он поясняет, что при рефинансировании кредита в другом банке нужно обязательно проконтролировать процесс погашения задолженности в прежнем.

— Схема такого рефинансирования может подразумевать, что новый банк до погашения вашего старого кредита установит высокую ставку — допустим, 20–25%. А снизит её до 12–13% тогда, когда убедится, что ваш прежний кредит погашен. То есть ваша долговая нагрузка адекватна. Если вы не дадите распоряжение о досрочном погашении кредита за счёт полученных от нового банка средств, ваш старый кредит не будет погашен, — предупреждает Николай Соколов.

Однако не стоит жить в цикле постоянного рефинансирования, рассчитывая на продолжение снижения ставок на рынке, предостерегает спикер. Несмотря на то что сейчас тренд снижения ставок продолжается, в случае его окончания заёмщики, использующие рефинансирование как единственный доступный способ получить свободные деньги, окажутся в плачевной финансовой ситуации.