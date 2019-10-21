Банки стали требовать досрочно гасить кредиты. Что делать заёмщикам

Банки всё чаще стали требовать от заёмщиков вернуть кредит досрочно. Причём основания для этого порой бывают весьма сомнительные. Клиент рассчитывает выплатить кредит за несколько лет, а выходит, что приходится искать деньги на погашение займа раньше срока. И далеко не всегда есть возможность вернуть долг по первому требованию кредитора. Проблема оказалась настолько острой, что пришлось вмешаться Центробанку. Регулятор на своём официальном сайте дал пояснение, когда банк не имеет права требовать деньги досрочно. В каких ситуациях придётся вернуть заём раньше срока? Что делать, если банк требует досрочного погашения кредита, а денег нет?

Когда банк может требовать досрочно погасить кредит

Заёмщики стали активно жаловаться в Центробанк. В результате регулятор разослал пояснительное письмо в банки. В нём объясняется, в каких случаях они вправе требовать от заёмщика досрочного погашения потребительского кредита. Например, если заёмщик нарушает срок возврата долга и процентов, более 30 календарных дней не исполняет обязанности по страхованию займа, а также нарушает предусмотренные договором обязанности целевого использования кредита. В этом случае кредитор может потребовать вернуть и долг, и проценты за время пользования деньгами.

При этом регулятор отмечает, что некоторые банки действуют неправомерно и включают в договоры условия о праве требовать досрочно вернуть потребкредит, например, при ухудшении финансового положения заёмщика. В Центробанке обратили внимание, что такие дополнительные требования ущемляют права заёмщиков.

Известны случаи, когда банки заставляли досрочно вернуть долг, если заёмщик менял место работы. Такое бывало, в частности, если он получал заём на более выгодных условиях как сотрудник определённой компании. Например, как обладатель зарплатной карты.

— Парадокс в том, что человек не имеет возможности вносить даже очередной платёж, а ему надо гасить всю сумму, — отмечает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Показатель долговой нагрузки растёт, просрочек становится больше. Это и спровоцировало банки и других кредиторов массово требовать досрочного погашения, причём порой выходящего за рамки законодательства, на что и обращает внимание Центробанк.

Что делать, если банк требует вернуть кредит

— Если банк требует вернуть кредит досрочно и в этом есть вина самого заёмщика, то требования банка придётся исполнить в досудебном или судебном порядке, — поясняет адвокат, партнёр адвокатского бюро "Бишенов и партнёры" Анжелика Решетникова. — Я рекомендую в таком случае выйти с банком на диалог и рассмотреть возможность реструктуризации долга или его рассрочки. Из моей практики могу сказать, что дешевле договориться с банком, чем судиться и получить возможные ограничения на выезд. В самом крайнем случае должник может подать документы на процедуру банкротства физического лица. Прошу учитывать, что часто простые граждане полагают, что банкротство — это универсальный механизм избавления от всех проблем. Это совершенно не так. Следует также помнить и об уголовной ответственности за преднамеренное и фиктивное банкротство.

Анжелика Решетникова считает, что после письма Центробанка злоупотреблений в сфере досрочного погашения станет меньше. По её словам, регулятор поставил на место банки и МФО, которые зачастую составляли кабальные договоры и включали в них не основанные на законе условия.

— Если вдруг банк или МФО требует досрочного погашения через суд, то ни в коем случае нельзя игнорировать заседания, — говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — Если заёмщик добросовестный и вовремя вносил платежи, то можно доказать, что последние нарушения договора связаны с ухудшением материального положения. Подкрепив свои слова документами, можно рассчитывать на снижение процентов или отсрочку очередного платежа. Это вполне реально, ведь Высший арбитражный суд признал, что в подобном случае требовать досрочного погашения нельзя. Тем не менее эта же инстанция позволяет требовать досрочного погашения в случае недобросовестного отношения должника.

Как избежать проблем с банком

Очевидно, что почти все проблемы связаны именно с просрочкой платежей по потребительскому кредиту. Поэтому, чтобы избежать требования о досрочном закрытии кредита со стороны банка, необходимо чётко соблюдать условия кредитного договора. Как советует ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, если есть понимание, что могут начаться финансовые проблемы, то стоит обратиться в банк, не дожидаясь просрочки. Тогда можно будет выработать решение проблемы совместно с кредитной организацией.

К тому же Иван Капустянский советует всегда иметь определённую сумму денег в запасе. Даже, если есть возможность, не бросать все деньги на погашение кредита, а иметь сумму в размере как минимум трёх расходов семьи на счету. Этот резерв можно будет использовать, если в будущем возникнут сложности с оплатой кредита. Практика показывает, что люди обычно не задумываются о завтрашнем дне, когда у них есть стабильный доход. Но работу можно потерять в любое время, и небольшой финансовый запас необходим, чтобы избежать просрочек.