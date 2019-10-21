В России начинаются массовые сокращения. Кто останется без работы

В новом году каждая десятая компания собирается сокращать штат. Несмотря на это, почти в половине организаций оценивают своё положение на рынке труда как стабильное. Лайф выяснял, кого могут лишить работы, на какие уловки идут работодатели, чтобы сэкономить на выплатах при сокращениях, и что делать, чтобы не потерять и деньги, и должность.

Компания Headhunter провела опрос среди 150 работодателей и выяснила, что в 2020 году каждая десятая компания планирует увольнение сотрудников. При этом в 2018 году такие планы были у каждой пятой организации.

По словам управляющего директора сервиса "Авито работа" Артёма Кумпеля, на российском рынке труда укрепляется тренд на автоматизацию. В результате всё меньше востребована рутинная работа, а компании занимаются перераспределением ресурсов. В том числе и трудовых. Он отметил, что большое количество однотипной работы постепенно автоматизируется за счёт частичного или полного исключения каких-то процессов. С точки зрения бизнеса, чаще сокращают тех, кто меньше приносит пользы на текущий момент. Эффективные сотрудники обычно без работы не остаются. Наоборот, за ними идёт охота на рынке труда.

— Сейчас правильнее говорить о перераспределении работы в компаниях, чем о полноценных сокращениях. Так, в сегменте синих воротничков обязанности нескольких вакансий объединяются в одну. В результате происходит просто рекомбинация должностей. Сотрудникам при этом повышают зарплату — или из-за увеличения нагрузки, или просто в знак благодарности со стороны руководства компании, — рассказал Артём Кумпель.

Если эффективность компании падает, то содержать большой штат становится сложно. В такой ситуации, как правило, первыми под сокращение попадают подразделения маркетинга, пиара, сотрудники бэк-офиса. Обычно после этого зарплату оставшимся сотрудникам не повышают.

Как правило, при увольнении по сокращению штата сотрудники рассчитывают на выплаты от работодателя. Но, к сожалению, получают они их не всегда. Руководители заставляют писать заявление по собственному желанию, выплачивают зарплату за последний месяц и на этом всё.

— Работодатель обязан предупредить сотрудников письменно как минимум за два месяца до предполагаемого увольнения. Если он этого не сделал и просит подписать бумагу задним числом, то работник вправе отказаться и сообщить о нарушении в трудовую инспекцию, — рассказывает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Также, по словам юриста, работодатель обязан как минимум два месяца с даты уведомления выплачивать заработную плату. В момент увольнения он обязан выплатить выходное пособие в размере среднего оклада. Правда, здесь речь идёт о процедуре сокращения штата, а официально проводят её нечасто.

В лучшем случае работнику предлагают увольнение по соглашению сторон. Работодатель выплачивает ему небольшую компенсацию, но она всё равно меньше положенной выплаты при сокращении штата. Юристы единогласно советуют не поддаваться на уговоры руководства и не подписывать сразу предложенные документы.