"Смертельный" удар. Как провал Libra и TON повлияет на курс биткоина

В среду глава Facebook Марк Цукерберг выступит в Конгрессе США. В центре обсуждения будет его криптовалюта Libra. Запуск монеты должен был оживить рынок, но из-за проблем с регуляторами он постоянно откладывается. Примерно такая же судьба и у криптопроекта основателя Telegram Павла Дурова. Запуск TON тоже переносится. Эти события всерьёз беспокоят криптоинвесторов, так как на фоне негативных новостей стремительно падает курс биткоина. Как Libra и TON влияют на рынок и как изменится цена цифрового золота?

В понедельник стало известно, что Франция, Германия и Италия готовят меры по запрету появления в Европе криптовалюты Libra, которую разрабатывает компания Facebook. Впрочем, пока о приходе новой монеты в Старый Свет говорить рано. Её запуск постоянно откладывается. Американские власти тоже относятся к проекту настороженно. Однако, возможно, их позицию изменит выступление Марка Цукерберга в конгрессе.

Криптоинвесторы с нетерпением ждут выступления главы Factbook. С начала года уже не раз звучали прогнозы: как только запустится Libra, начнётся бурный рост курса битокоина. Пока же период весенне-летнего ажиотажа закончился, рынок находится в глубокой спячке. Курс биткоина падает и движется к 8 тыс. долларов за монету.

— Вероятность появления нового пузыря крайне мала: ранние инвесторы уже успели продать свои запасы спекулянтам, — считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — Сейчас курс биткоина движется к отметке 6 тыс. долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже давно объявила охоту на компании, которые пытаются привлечь капитал в обход регуляторов с помощью цифровых инструментов. Без поддержки SEC о массовом использовании криптовалютных сервисов можно забыть. Никто, особенно американские компании, такие как Apple и Google, не собирается ссориться с Правительством США, а без них шансы на распространение продукта крайне малы.

Таким образом, шансы на скорый запуск и Libra, и TON, по мнению большинства аналитиков, весьма скромные. Хотя Facebook и Telegram — не первые, кто ввёл криптовалюту в приложение для обмена сообщениями. Сейчас Китай является лидером на этом рынке. Там Tencent через WeChat используется для электронных платежей. Это мобильное приложение позволяет пользователям общаться в чате, покупать ж/д и авиабилеты, оплачивать покупки и такси. Отличие от криптовалюты Libra в том, что контроль за Tencent принадлежит китайскому правительству.

— Я бы не стал делать опрометчивые заявления по поводу конца эры криптовалют, — говорит эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Провал Libra и TON следует характеризовать как временный. Представители компаний — производителей этих цифровых активов будут искать возможности, чтобы в итоге они были реализованы. Центробанки многих стран заинтересованы в том, чтобы Facebook запустил криптовалюту. Это так, поскольку многие правительства сейчас заинтересованы в запуске своих национальных криптографических систем.

Тем не менее большинство государств всё-таки не хотят легализовать крипту. Как отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, причины всё те же — не создавать конкуренцию фиатным деньгам и не потерять монополю на эмиссию. По словам Ивана Капустянского, сейчас криптовалюта — удел спекулянтов, энтузиастов и теневого рынка.

— Нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что криптовалюты "умерли" и у них нет никаких перспектив, потому что в отдельных странах они признаны и регулируются законодательством, а в других рассматриваются возможности ввода их в правовое поле, — пояснил Иван Капустянский. — То есть слабый, но тренд на легализацию криптовалют есть. Тем не менее на данный момент их глобальные перспективы не так очевидны. Неясно самое главное, а именно для чего их можно использовать. Понятие инвестиций неприменимо к биткоину. Криптовалюта является сугубо спекулятивным инструментом, поэтому рассматривать её можно исключительно с целью заключения быстрых спекулятивных сделок. Однако драйверами роста или падения криптовалюты являются действия крупных игроков. Если смотреть на курс с точки зрения технического анализа, то он падает и будет снижаться в ближайшее время до 7,4–7,5 тыс. долларов.