"Халявные" квадраты. Как купить квартиру на треть дешевле

Квартиру ценой в 10 миллионов вполне можно купить за семь миллионов. Это не предложение за гранью фантастики, а вполне реальная возможность. Дело в том, что сейчас в России набирают популярность специальные аукционы, на которых можно купить квартиры с огромными скидками. Лайф расскажет, что это за жильё, а также в чём плюсы и минусы такой покупки.

В последнее время в России набирают популярность аукционы, на которых можно купить жильё по относительно невысокой цене. При удачных обстоятельствах приобрести квартиру можно со скидкой в 30% — это значительно ниже рыночной стоимости.

По словам экспертов по недвижимости, обычно на аукционах выставляются объекты, которые банки получили в собственность, когда их владельцы не смогли погасить кредит. Однако в большинстве случаев у потенциальных покупателей они не пользуются популярностью.

— Собственники, потерявшие квартиру, чаще всего продолжают за неё бороться. Поэтому потенциальные покупатели не рискуют ввязываться в эту историю даже в том случае, когда они могут приобрести недвижимость на торгах по более низкой цене, чем на рынке, — рассказал директор департамента вторичного рынка компании "ИНКОМ-Недвижимость" Михаил Куликов.

Кроме того, агентства недвижимости крайне редко участвуют в таких аукционах в роли покупателя. Михаил Куликов говорит, что чаще всего они являются посредниками между продавцом и новым владельцем помещения — например инвестором, который занимается арендным бизнесом. После того как инвестор обращается в агентство, специалисты помогают ему выбрать подходящую квартиру, оформить все требуемые для покупки документы и при необходимости подыскать арендаторов.

Плюсы и минусы покупки жилья на аукционе

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин назвал единственный плюс такой покупки. Это цена. В остальных случаях есть много нюансов.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что зачастую аукционное жильё находится не в самых благополучных районах и не в самом лучшем состоянии. Среди таких помещений попадается также элитное жильё в прекрасном состоянии, но цена его соответствует категории, и назвать её низкой никак нельзя.

В подавляющем большинстве (более 80%) квартиры, которые выставляются на торги, имеют проблемы с документами и в недалёком прошлом участвовали в судебных процессах, а это таит в себе определённые риски для покупателя.

Самым распространённым минусом приобретения жилья на аукционе является тот факт, что продаваться оно может вместе с обременением. Например, с зарегистрированными в квартире людьми. По словам Петра Гусятникова, если речь идёт о залоговых объектах, которые выставляются по заниженной цене, кредиторы не заморачиваются насчёт выписки людей из квартиры.

— Наше законодательство по решению суда позволяет новому собственнику квартиры выписать всех, кто был там зарегистрирован ранее, включая несовершеннолетних детей. За одним исключением: нельзя выписать тех, кто отказался от участия в приватизации (написал письменный отказ) и получил право пожизненного пользования данным объектом недвижимости. На это не пойдёт ни один суд ни при каких обстоятельствах, — пояснил Петр Гусятников.

Также при покупке объекта недвижимости, недавно участвовавшего в судебном процессе, всегда есть риск того, что будет подана апелляция или инициирован новый судебный процесс, который отменит решение предыдущего. В такой ситуации нового собственника в самом лучшем случае ждёт длительная судебная волокита, а в худшем — потеря жилья и денег.

Как ещё можно дешевле купить жильё?

Впрочем, есть и другие способы купить жильё со скидкой и с меньшими рисками. По словам Александра Осина, новостройки, возведённые городскими властями, могут продаваться только через аукционы. Цена такого жилья, как правило, чуть ниже рыночной.

— В Москве есть организация, которая продаёт на аукционах вторичное жильё, оставшееся от пенсионеров, которые либо переезжают в дома престарелых, либо заключают договор пожизненного содержания. Такие вторички чаще всего дешевле обычных на 5–10%, — рассказал эксперт.

Однако Петр Гусятников рассказывает, что сэкономить на покупке квартиры в любом случае возможно и без аукционов.

— С продавцом всегда можно поторговаться. Как правило, в цену, по которой приходит покупатель, всегда заложен торг. Обычно это 200–300 тысяч рублей, но иногда можно сторговать и до миллиона рублей, — отметил эксперт.

Если речь идёт о покупке новостройки, застройщики всегда предлагают скидки, акции, специальные условия и преференции по ипотеке, на которых можно сэкономить от 5 до 20% от стоимости.