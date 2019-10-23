Спрос на бензин падает. Как изменятся цены на топливо

По разным оценкам, спрос на бензин в России с начала года упал на 1–1,5%. Впрочем, аналитики предупреждают: ждать снижения цен точно не стоит. Более того, снижение спроса на бензин может спровоцировать рост цен на дизель и газ. Лайф разбирался, что ждёт цены на основные виды топлива.

Впервые значительное падение спроса на бензин зафиксировали четыре года назад. По данным компании Vygon Consulting, только за 2015 год он сократился на 1,3%. В дальнейшем потребление бензина в России не снижалось. И вот в этом году, кажется, наметился новый тренд. Аналитики сразу ряда компаний заметили, что с января спрос упал примерно на 1%, а проседание в середине лета было ещё больше.

Впрочем, если четыре года назад снижение продаж бензина воспринималось чуть ли не как начало топливного кризиса, то сейчас никакой паники на рынке оно не вызвало. Так, в Российском топливном союзе заявили, что падение потребления есть, но оно вовсе не критическое.

Такого же мнения придерживается и эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев. По его оценкам, падение спроса на бензин в этом году было вполне ожидаемо. Он напомнил о длительном периоде снижения доходов населения и увеличении цен на обслуживание автомобилей: бензин, страховка, рост штрафов за нарушения и тарифов на техосмотр. В результате многие жители мегаполисов стали активнее переходить на общественный транспорт. В целом это укладывается в экологическую повестку и политику правительства, направленную на борьбу с пробками в крупных городах. По мнению аналитика, ничего страшного в такой тенденции нет и падение спроса для рынка не критично. Правда, и на стоимости топлива это никак не скажется.

— Обычно сокращение спроса ведёт к снижению цены и наоборот, — пояснила старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — Только по отношению к бензину этот экономический закон не работает. Дело в том, что в розничной цене литра топлива две трети — это акцизы и сборы. Они не уменьшатся точно. Поэтому вполне можно говорить о том, что постепенное сокращение спроса на бензин к изменению цен на него не приведёт.

Ещё одна причина падения спроса на бензин — это переход на другие виды топлива. В первую очередь на газ. Это одна из причин, по которой спрос на бензин в долгосрочной перспективе будет снижаться. Такое мнение высказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, несмотря на падение спроса, цены на топливо вряд ли будут снижаться. Напротив, стоит ожидать дальнейшего роста цен до конца года, но в рамках диапазона 4–4,6% с начала года. То есть на уровне инфляции, как было обещано вице-премьером Дмитрием Козаком. Пока этот прогноз оправдывается.

— Сейчас всё больше автомобилей переводится на более дешёвое газомоторное топливо, — пояснил Иван Капустянский. — Так, с 2015 по 2018 год спрос на это топливо в газозаправочной сети "Газпром" в России вырос на 37%. Более того, Минпромторг активно содействует развитию этого рынка. К 2024 году ведомство ждёт роста потребления газомоторного топлива на уровне 3,8 млрд куб. м. Для сравнения: в 2018 году он составил 685 млн куб. м. К тому же на рынке становится всё больше автомобилей, которые работают и на других видах топлива. В том числе на электричестве. В свою очередь, меняются и машины, работающие на бензине. Производители их делают малолитражными с использованием турбин для увеличения мощности, а также гибридными. Это тоже способствует падению спроса на бензин.

Как считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, цены на бензин будут сохранять прежнюю динамику. По его оценкам, в среднесрочной перспективе до конца года цена на бензин может составить порядка 49,3 рубля за литр. При этом цена на дизель может подняться до 47,5 рубля. В долгосрочной перспективе тенденция, скорее всего, сохранится. Аналитик считает, что всё будет зависеть от мировых цен на нефть с начала нового года, а также от других факторов, включающих заморозку цен на топливо и налоговую реформу на топливном рынке.

— Излишка предложения бензина в стране не намечается, а значит, темпы роста цен сохранятся, — пояснил Геннадий Николаев. — Это порядка 0,1% в неделю. До конца года средние цены достигнут 45,3 рубля за литр бензина и 47 — дизеля.