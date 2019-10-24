К 1 ноября евро может упасть. Чем обернётся Brexit для курса валют

До 31 октября должен быть решён вопрос с Брекситом — выходом Великобритании из Евросоюза. Эту тему сейчас можно назвать, пожалуй, самой обсуждаемой в Старом Свете. Звучат прогнозы, что на фоне Брексита курс евро может очень серьёзно упасть. В том числе и по отношению к рублю. Лайф разбирался, стоит ли ждать серьёзных изменений в стоимости валюты, насколько обоснованны прогнозы пессимистов и как обстановка в Евросоюзе может повлиять на стоимость рубля.

Правительство Великобритании во что бы то ни стало хочет осуществить Брексит к 31 октября. Премьер-министр страны Борис Джонсон выступает категорически против того, чтобы откладывать выход страны из Евросоюза ещё на несколько месяцев. Тем не менее, несмотря на все его усилия, отсрочка вполне вероятна. Во вторник британские депутаты отказались рассматривать законопроект о Брексите в трёхдневный срок, как на том настаивал Джонсон. При этом в целом текст соглашения они одобрили. В самом Евросоюзе к выходу Великобритании относятся без энтузиазма. Терять такую экономически сильную страну там не хотят.

— Отчасти потому, что Британия способна увести с собой немалое количество инвесторов, а ещё потому, что может изменить условия торговых отношений со странами Евросоюза, — поясняет вице-президент "РФИ банка" Елена Чижевская. — Все эти перспективы делают непопулярным поведение ЕС среди игроков и инвесторов и приведут к обвалу евро. В том числе и к российской валюте. Евро упадёт до начала ноября к уровню 69–70 рублей.

Точно такой же прогноз даёт и заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. По его словам, интенсивнее всего курс будет меняться до начала ноября, когда будет приниматься решение по Брекситу. В целом Евросоюз не торопится выпускать Британию, в то время как самой Британии это играет на руку. Как отмечает Андрей Люшин, сейчас она уже не отождествляет себя с Европейским союзом, но имеет привилегии ЕС.

Таким образом, в отношении евро большинство аналитиков дают фактически одинаковые прогнозы, что бывает достаточно редко. Эксперт по фондовому рынку "БКС брокер" Дмитрий Бабин тоже называет диапазон 69–70 рублей. По его оценкам, это произойдёт, если 31 октября Великобритания выйдет из ЕС без сделки.

— Вряд ли евро рухнет даже в случае выхода Великобритании из ЕС без двухсторонней сделки, — считает Дмитрий Бабин. — Такой сценарий предполагает мгновенную потерю парой евро/доллар 1–3%. Затем европейская валюта потеряет ещё 3–6% в течение следующего после "жёсткого" Брексита месяца. Однако, скорее всего, дата Брексита вновь будет перенесена. В этом случае евро, наоборот, на несколько процентов укрепится к доллару. Однако благодаря позитивной реакции рубля на это событие у нас пара евро/рубль продемонстрирует меньший рост или даже останется на текущих значениях около 71 рубля.

В свою очередь заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова считает, что не стоит и преувеличивать влияние Брексита на курс евро к рублю. По её мнению, на этих новостях не будет ни сильного падения, ни сильного роста курса. На рубль сейчас сильно влияют такие факторы, как цены на нефть и показатели макроэкономики. Впрочем, Наталья Мильчакова тоже считает, что, скорее всего, выход Великобритании из ЕС опять отложится на неопределённый срок.