Остались без прибавки. Сколько работающие пенсионеры получат после Нового года

В бюджете нет денег на индексацию выплат работающим пенсионерам. Как сообщил глава ПФР Антон Дроздов, на эти цели в следующем году потребовалось бы 368 млрд рублей. Средств таких нет, поэтому индексацию снова переносят на неопределённый срок. Лайф разбирался, почему работающие пенсионеры не дождутся прибавки с нового года, когда и на сколько им могут повысить выплаты и какие есть способы получать больше, не дожидаясь индексации.

Неработающие пенсионеры с 1 января получат прибавку. За счёт ежегодной индексации они станут получать на 6,6% больше. По данным Минтруда, повышение пенсий коснётся более чем 30 млн россиян. Правда, на этом хорошие новости заканчиваются. На этой неделе стало известно, что работающие пенсионеры опять останутся без прибавки. По данным ПФР, это почти 10 млн человек.

Индексировать выплаты работающим пенсионерам перестали ещё в 2016 году. С тех пор постоянно обсуждался вопрос возобновления индексации. Были ожидания, что это произойдёт с 1 января 2020 года, но оказалось, что денег в бюджете на повышение выплат работающим пенсионерам нет.

— Закон о моратории на индексацию пенсионных выплат для трудоустроенных пенсионеров действует до 2020 года, — пояснил партнёр юридической компании BMS Алексей Гавришев. — Впрочем, есть чёткое ощущение того, что он будет пролонгирован на неопределённый срок, как уже произошло с накопительными пенсионными отчислениями. И зависит это исключительно от экономической ситуации в стране. Единственный способ увеличить размер выплат работающему пенсионеру — это уволиться с работы. К сожалению, других вариантов законодатель им не оставляет.

Действительно, чтобы не терять часть пенсии, пожилые россияне всё чаще стараются работать неофициально. Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев считает, что они и дальше продолжат исчезать из правового поля. По расчётам Росстата, число работающих пенсионеров уменьшилось с 15 млн в 2016 году до 9,67 в 2019-м. Некоторые просто уволились, но большинство предпочитает работать неофициально.

— К сожалению, единственный способ накопить себе на старость — это максимально сократить участие в этом деле государства, — объясняет Арсений Дадашев. — В этом отношении выгоднее дольше работать и откладывать деньги на заслуженный отдых самостоятельно. Можно рассмотреть депозиты, долговые ценные бумаги и акции крупнейших компаний. Тогда как прочие инструменты являются слишком рискованными и, кроме убытков, на длительном интервале ничего принести не в состоянии.

Впрочем, периодически работающие пенсионеры тоже получают прибавки. Так, например, им повысили выплаты с 1 августа этого года. Правда, суммы прибавки оказались куда более скромными, чем ежегодная индексация неработающим пенсионерам. В ПФР летом уточнили, что максимальная прибавка к пенсии составит 261,72 рубля. Есть вероятность, что аналогичные индексации будут проходить и в дальнейшем. Впрочем, эта мера поддержки носит чисто формальный характер. Работающие пожилые россияне как были, так и остаются на обочине пенсионной реформы.

— В перспективе единственным источником индексации пенсий работающих пенсионеров могут быть ненефтегазовые статьи доходов государства, — пояснил главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков. — Об этом говорит и бюджет на 2020–2022 годы. Там на индексацию денег не предусмотрено. При этом сохранено в практически неизменном виде бюджетное правило, которое продолжит отсекать и перенаправлять в резервы нефтегазовые сверхдоходы свыше $42,4 за баррель нефти марки Urals. Таким образом, у работающих пенсионеров остаётся два сомнительных варианта получить пенсию побольше. Первый — это ускорение роста несырьевого сектора российской экономики, второй — увеличение налоговой нагрузки на бизнес или граждан. Поэтому до 2023 года российским работающим пенсионерам необходимо рассчитывать в первую очередь на обходные способы получения индексации либо на негосударственные источники прибавки.

По словам Антона Быкова, один из обходных путей — это ежегодные увольнения, чтобы получать индексацию как неработающий пенсионер с последующим обратным трудоустройством. Правда, тут очень много нюансов. Данные об увольнении попадают в ПФР не сразу. Пенсию со всеми положенными перерасчётами работник сможет получать только через три месяца. К тому же появляются риски. За период временного увольнения работодатель просто может передумать и найти другого сотрудника. К тому же за время такого отдыха человек обычно не получает зарплату (если не работает по серой схеме). В результате выгода от получения более высокой пенсии может оказаться иллюзорной. Потеря трёх зарплат будет куда более ощутимой.