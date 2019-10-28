Штраф по ошибке. Как водителей заставляют платить за чужие нарушения

Россияне стали больше тратить на штрафы за нарушения ПДД. При этом многие водители жалуются, что часть из них приходит по ошибке. Бывают и вопиющие случаи, когда человеку приходится расплачиваться за нарушения другого водителя. Как начисляют лишние штрафы и как себя защитить — в материале Лайфа.

В России увеличился средний платёж за нарушение правил дорожного движения на 7% — с 496 до 531 рубля, говорится в исследовании, приведённом специалистами сервиса "Яндекс.Деньги". Лидерами по размеру среднего штрафа оказались жители Москвы (582 рубля), Красноярска (579 рублей) и Самары (531 рубль).

При этом на форумах автомобилистов часто можно наткнуться на жалобы, когда штрафы приходят по ошибке. Вот что рассказывает один из водителей, попавших в неприятную ситуацию.

— Зашёл на портал госуслуг, вбил своё водительское удостоверение, и что же я там увидел? Штраф за управление транспортным средством при наличии неисправностей. И всё бы ничего, но марка машины указана совсем не моя. Да и за последние несколько лет я не управлял чужими машинами. У меня напрашиваются две версии: либо кто-то использует поддельное водительское удостоверение на мои данные, либо в ГИБДД выписывают штрафы не глядя, — жалуется водитель Сергей.

Почему так происходит?

Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский рассказал, что начисление штрафа по ошибке может произойти из-за незаконного копирования номеров. Также возможна ошибка при фото- или видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Ещё один вариант возникновения проблемы — это штрафы за нарушение ПДД, которые идентифицируются автоматизированными системами по собственнику транспортного средства.

— Количество таких систем год от года увеличивается. Это относится и к загородным, межгородским участкам автодорог. Не всегда при продаже автомобиля своевременно производится снятие с учёта, что влечёт для бывшего владельца риски начисления штрафов за нарушения, зафиксированные после продажи автомобиля, — рассказал Александр Иноядов, адвокат юридической компании BMS Law Firm.

Как действовать водителям?

Сперва Владислав Варшавский рекомендует обратиться в ГИБДД с заявлением о несогласии с привлечением к ответственности.

— Для этого нужно приложить само постановление, копию водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства, договор продажи автомобиля, доказательства того, что гражданин не находился в этот день и в этот период времени за рулём именно этого транспортного средства, — пояснил Владислав Варшавский.

Александр Иноядов советует оплачивать штрафы своевременно, чтобы минимизировать сумму. Делать это лучше в период действия 50-процентной скидки. Кроме того, собственнику для продажи рекомендуется снимать автомобиль с учёта, что также повлечёт прекращение действия оснований для начисления транспортного налога.

Кроме того, чтобы минимизировать риски возникновения подобных ситуаций, эксперты советуют периодически проверять через личный кабинет на сайте госуслуг наличие штрафов, чтобы вовремя их оспорить.