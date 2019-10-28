С 1 ноября начнётся повышение зарплаты. Кто станет получать больше

Региональные отделения АО "Почта России" один за другим стали отчитываться о грядущем повышении зарплаты. С 1 ноября сотрудники там будут получать в среднем на 20% больше. Лайф разбирался, в каких ещё компаниях стоит ждать прибавки зарплаты до Нового года, кому станут платить больше через пару месяцев, а кому разрешат работать меньше за те же деньги.

О мизерной зарплате работников почты уже давно ходят легенды. Сейчас ситуация начинает меняться. Программу по повышению зарплаты запустили ещё весной. Воплощается в жизнь она постепенно. С 1 ноября прибавку получат сотрудники почты сразу в нескольких регионах. Среди них Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Челябинская, Тульская и Ярославская области.

Ещё весной генеральный директор Почты России Николай Подгузов анонсировал повышение зарплаты своим сотрудникам на 20% в течение полутора лет. По его словам, это коснётся более 210 тысяч человек. Таким образом, зарплата работников почты должна дойти до уровня среднерыночной по сопоставимым профессиям.

— Средний оклад по Почте России в регионах сейчас 16 тыс. рублей, но и максимальный у некоторых работников в почтовых отделениях Москвы всего лишь 26 тыс., — рассказал руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Отсюда понятно, что профессия почтовика среди молодёжи пользуется нулевым престижем и популярностью. Сделать зарплату у всех почтовых служащих как минимум на 20–25% выше — давно назревшее решение.

Далеко не все дождутся прибавки до Нового года, но зато станут получать больше с января. В четверг Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. В нём предлагается установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц, что будет равно прожиточному минимуму за второй квартал 2019-го. Если он будет принят, то минимальная зарплата вырастет на 7,5%, а это 850 рублей. Для сравнения, сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей. Как ранее поясняли в правительстве, повышение коснётся 3,2 млн человек. Кстати, примерно половина из них — это работники государственных и муниципальных учреждений.

Впрочем, юристы обращают внимание, что не всегда прибавка зарплаты проходит безоблачно для сотрудников. В этом году повышение анонсируется уже не первый раз. Практически каждый месяц какой-то категории работников повышают выплаты. При этом появляются жалобы и на произвол работодателей.

— Нарушения могут быть разными, — рассказал руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Чтобы получить положенную прибавку к зарплате, сотрудники должны обращать внимание на несколько моментов. Можно отследить, в каком сегменте и каким сотрудникам должны повысить зарплату. Если этого не произойдёт, вероятно, деньги остались на верхних уровнях, то есть у руководителей. В этом случае можно обратиться в трудовую инспекцию и уточнить, почему не повышена зарплата.

Бывают и махинации с премиями. Как пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников, если премия предусмотрена в трудовом договоре и выплачивается каждый месяц, то она считается частью зарплаты. Но зачастую бывает так, что в трудовом договоре указана небольшая фиксированная часть, которая и является заработной платой, а всё остальное оформляется как премия. При этом на словах работнику обещают регулярную выплату премиальной части независимо от результата труда. На практике всё может происходить иначе. И в такой ситуации, по словам юриста, доказать свою правоту работнику бывает очень сложно.

По словам Дмитрия Лесняка, также нельзя исключать незаконные сокращения: чтобы повысить зарплату, но сохранить размер зарплатного фонда, могут сократить часть сотрудников. Причём работодатели могут предложить вариант "по собственному желанию", который фактически является увольнением по воле работника. Соглашаться на это не стоит. При сокращении работникам предусмотрен ряд гарантий, в том числе денежная компенсация. Если же работник уходит по собственному желанию, эти гарантии не действуют.

— В целом повышение зарплаты бюджетникам — это позитивное изменение, которое коснётся и коммерческого сектора, — пояснил Дмитрий Лесняк. — Дело в том, что частным компаниям придётся также повысить зарплату — чтобы сохранить их конкурентный уровень. Иначе если уровень зарплаты в государственном и коммерческом сегментах сравняется, то многие предпочтут работать в более стабильных государственных структурах.

Ещё один наметившийся тренд — сокращение рабочего времени. По словам Евгения Удилова, сейчас всё больше работников выполняют хотя бы часть своих задач удалённо, в удобном им ритме. Удалённый труд с недавних пор разрешили применять и для госслужащих.

В ближайшие месяцы ожидается рост зарплаты фрилансеров. Как отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, сейчас очень важным фактором развития рынка труда является расширение возможностей работать удаленно и по гибкому графику. В этом случае высококвалифицированные специалисты смогут получить работу независимо от региона, в котором живут. Это решит назревшую проблему нехватки кадров в Москве и проблемы с работой в регионах.

— По данным HeadHunter, в 2020 году почти каждая десятая компания готовится сокращать персонал, — напомнил Геннадий Николаев. — Тем не менее в отдельных регионах, например в Москве, ожидают обратного — роста зарплаты и увеличения занятости. Таким образом, за счёт удалённой работы наметился тренд на рост доходов сотрудников в регионах.

Кстати, в четверг Госдума в третьем, окончательном чтении утвердила поправки в Трудовой кодекс РФ о сокращённом рабочем дне для женщин, которые работают на селе. Вместо 40 часов в неделю они теперь могут трудиться 36. При этом в законе чётко прописано: зарплата должна остаться прежней.