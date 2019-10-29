Центробанк снизил ключевую ставку. Как спасти сбережения

Центробанк впервые за два года снизил ключевую ставку до 6,5%. В то время как заёмщики ожидают снижения ставок по кредитам, обладатели сбережений бьют тревогу. Ставки по вкладам продолжат снижаться. В результате россияне всё чаще стали задаваться вопросом, где хранить сбережения и что может стать альтернативой обычному депозиту. Лайф расскажет, куда финансисты советуют вкладывать деньги, а какие вложения могут быть опасны.

Впервые с 2017 года Центральный банк России понизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Помимо этого регулятор понизил и свой прогноз по инфляции в 2019 году. Рост потребительских цен ожидается в диапазоне 3,2–3,7% вместо 4–4,5%.

Стоит отметить, что до этого ЦБ уже трижды опускал ключевую ставку и в сентябре довёл её до величины 7% годовых. Тогда ставка достигла минимума с 2014 года.

Что будет со ставками по вкладам до конца года?

Эксперты не исключают, что ставки по вкладам могут продолжить снижение до конца года. По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, они могут снизиться до 6–6,3%. Если Центробанк продолжит политику активного снижения ключевой ставки, ставки по рублёвым вкладам могут уйти ниже уровня в 6% уже в первом полугодии 2020 года.

Финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский считает, что результат последнего заседания ЦБ придаст очередной импульс к дальнейшему снижению ставок по кредитам, депозитам и другим финансовым инструментам.

А вот у директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева сложилось иное мнение. Он считает, что резкого снижения ставок ожидать явно не стоит.

Куда выгодно вкладывать свои сбережения?

По словам Ивана Капустянского, альтернативой банковскому вкладу могут стать дивидендные акции. Это акции, по которым дивиденды выплачивают ежегодно. При этом выбирать надо известные компании с проверенной репутацией.

— В это время дивидендные истории будут пользоваться спросом как альтернатива депозитам и облигациям. Сейчас на рынке можно найти акции, у которых дивидендная доходность при текущем курсе ценных бумаг обещает быть выше 10%, — рассказывает эксперт.

Правда, Арсений Дадашев не считает, что снижение ключевой ставки как-то кардинально отразится на инвестиционной активности населения. Все, кто хотел рискнуть и вложиться в акции, уже давно это сделали. Так как и раньше доходность по вкладам позволяла лишь сохранить средства от инфляции. Тогда как большинство людей слишком не доверяют финансовым компаниям для каких-то более рискованных действий.

— Возможно, повысится привлекательность вкладов в долларах, которые всё так же отлично подходят для защиты от инфляции. Других безопасных средств для защиты капитала нет: деньги в акциях, структурных продуктах и особенно криптовалютах не застрахованы, а значит, иметь с ними дело стоит только обладая достаточными знаниями. Для того чтобы набраться опыта и разобраться в биржевых продуктах, можно начать с покупки бумаг крупнейших отечественных компаний. Много денег заработать не получится, но и риск потерять накопления крайне мал, — говорит эксперт.

Стоит учитывать, что выбор объектов для инвестиций, которые могут оказаться наиболее выгодными, зависит от конкретных финансовых целей человека и его отношения к риску. Александр Бахтин считает, что одна из наиболее распространённых комбинаций сегодня для "бывших вкладчиков", решивших использовать иные инструменты для повышения дохода, — это покупка облигаций федерального займа (ОФЗ) на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).

— ФЗ сопоставимы по уровню надёжности с вкладами, при этом, как правило, дают более привлекательную доходность. Покупка таких облигаций на счёт ИИС в сочетании с возможностью получать до 52 тысяч рублей в год в качестве налогового вычета от государства делают итоговый результат прогнозируемым и привлекательным. Итоговая доходность с учётом налогового вычета может оказаться примерно в два раза выше, чем по вкладам, — рассказывает Александр Бахтин.

Опасные инвестиции

К наиболее рискованным инвестициям можно отнести операции с валютами и вложения в криптовалюты, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер".

— На рынке криптовалют наблюдаются масштабные ценовые движения. Так, биткоин с начала 2019 года вырос с $3778 до $9381, то есть подорожал почти в 2,5 раза. Однако фундаментальный анализ к этому рынку неприменим, из-за молодости рынка на него сильно влияют спекулянты, отдельной большой проблемой является неопределённость в отношении регулирования рынка криптовалют, в том числе в РФ. Одним словом, вложения в криптовалюты сопряжены с экстремальным риском, — говорит Александр Бахтин.

Руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов обращает внимание, что чем выше аппетиты инвестора в отношении будущей прибыли, тем дороже он заплатит за риски. Всё взаимосвязано: больше прибыль — выше риск. Таким образом, в активы с большой волатильностью ни в коем случае нельзя вкладывать последние деньги. Аналитик предупреждает: рисковать можно только той суммой, которую не страшно потерять. В целом же для людей, слабо разбирающихся в финансах, банковские вклады всё равно остаются надёжным способом сохранить капитал. По крайней мере, ставки всё равно пока ещё выше инфляции.