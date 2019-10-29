Страховки и СМС. Как клиенты "Почта банка" переплачивают за лишние услуги

Клиенты банков активно жалуются на то, что им приходится оплачивать ненужные услуги. Самое большое недовольство вызывают навязанные страховки — они автоматически добавляются к кредиту. Немало жалоб и на вынужденную оплату различных оповещений от банков. Клиенты возмущаются, что операторы в отделениях не предупреждали их о грядущих тратах, а отказаться от "лишних" услуг не всегда получается. Лайф рассмотрел проблему на примере жалоб клиентов "Почта банка". Какие дополнительные услуги приходится оплачивать заёмщикам, можно ли от них отказаться и на что обращать внимание, чтобы сократить ненужные траты?

— Я взяла кредит 15 мая на сумму 24 000 рублей, — пишет клиентка из Челябинска на портале banki.ru. — При оформлении договора сотрудник банка сказала мне, что в договор будет входить обязательная страховка в размере 9000 рублей. Когда я сказала, что страховка мне не нужна, девушка мне ответила, что это обязательно и что банк просто хочет застраховать себя на случай, если у меня будут просроченные платежи. Девушка мне сказала, что, к примеру, если у меня не получится заплатить в каком-то месяце ежемесячный платёж в 900 рублей, то эти деньги вычтут из этих 9000 рублей.

По словам клиентки, её уверили, что если она закроет кредит досрочно, то неиспользованные деньги вернут обратно. Женщина решила уточнить и задала оператору прямой вопрос: если она берёт кредит на пять лет, а закроет его за год, то банк сделает перерасчёт и вернёт сумму страховки за четыре года? Операционист ответила: "Да". Но также добавила, что для того, чтобы клиентке сделали перерасчёт, нужно минимум полгода оплачивать кредит, а не делать досрочное погашение сразу.

— Вчера я позвонила в банк для того, чтобы уточнить, хватит ли этих платежей для перерасчёта, и что я слышу? — продолжает клиентка. — Правильно, что ваш сотрудник меня обманул. Это не было "недопонимание", как мне сказали по телефону, это был чистой воды наглый обман. Это ещё полбеды. Оказывается, на меня оформили не одну страховку, а три. И все эти три страховки никакого отношения к страхованию от банка не имеют, это страхование чисто для меня. Девушка застраховала меня вдоль и поперёк. И эти страховки действуют всего лишь 14 месяцев вместо пяти лет! И как оказалось, на страховку тоже начисляются проценты, чего мне не сообщали.

Большинство претензий такого плана у клиентов лично к определённым сотрудникам банка. Так, женщина вспоминает, что в августе уже брала один кредит для покупки телефона и никаких проблем не было. Да, страховку тоже вписали, но в течение двух недель она спокойно от неё отказалась. Тогда операционист сразу сообщила ей, что от страховки можно отказаться в течение 14 дней.

Ещё одна проблема, на которую жалуются клиенты, — это вынужденная оплата услуг за информацию о движении по счёту. В частности, платные СМС. Такая проблема возникла у клиентки из Тюмени. Проблему её в банке в результате решили, но неприятный осадок от ситуации остался.

— 25 сентября с меня были списаны деньги в размере 500 рублей, — пишет клиентка. — Комиссия за услугу "Кредитное информирование". Деньги списаны необоснованно, прошу их вернуть. Заявки на кредит не оформляла. За что списали деньги? В случае если по моему обращению не будет принято положительное решение по возврату денег, буду вынуждена обратиться в Центробанк.

После публичной жалобы деньги клиентке вернули практически сразу же. Тем не менее аналогичных жалоб немало. Юристы обращают внимание, что ситуация двойственная. Бывают технические сбои в банке, но нередко списания происходят неожиданно для клиента просто потому, что он невнимательно читал договор.

— Исходя из статьи 16 закона "О защите прав потребителей", банк не может навязать страхование, если клиент не хочет оформлять данную услугу, — рассказывает адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. — Правда, есть исключение. Это ситуация, когда банк делает условия более выгодными для тех заёмщиков, которые оформили страховку. В этом случае банк действует правомерно. В других ситуациях, если сотрудники банка навязывают услуги, можно пожаловаться в Роспотребнадзор и Центробанк. Но доказать обман, когда клиент сам подписал документы, соглашаясь на дополнительные услуги, довольно сложно. Единственный совет в таких ситуациях — никогда не подписывать документы, не читая их условия.

По словам адвоката, также стоит учитывать, что у страховых услуг есть так называемый "период охлаждения" — 14 дней, в течение которых клиент имеет право отказаться от услуги. Но банк в таком случае может пересмотреть условия кредитного договора. Обычно это предусматривается в соглашении. И в такой ситуации банк поступает правомерно. Юристы в очередной раз предупреждают, что всегда надо обращать внимание на условия договора и читать текст документа перед тем, как подписывать.

— Решение о заключении договора страхования или подключении других дополнительных услуг принимается клиентом самостоятельно, — сообщили Лайфу в пресс-службе "Почта банка". — Согласие на подключение той или иной услуги клиент дает при заключении кредитного договора путем подписания индивидуальных условий. При этом наличие или отсутствие дополнительных услуг никак не влияет на одобрение или размер процентной ставки по кредиту в "Почта банке". Одновременно с этим они имеют свои плюсы и преимущества для заемщиков. Так, например, страховка дает заёмщику гарантии своевременного погашения долга перед банком в непредвиденных обстоятельствах: внезапная потеря работы, болезнь и так далее. "Почта банк" в очередной раз напоминает о необходимости подробного изучения документов перед их подписанием. Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию, внимательно читайте кредитный договор и общайтесь с консультантом, не стесняйтесь задавать волнующие вас вопросы.