Поддельное завещание. Как мошенники наживаются на чужом наследстве

В Москве мошенники отняли 15 квартир с помощью поддельных завещаний. Их задержали, но подобные истории регулярно встречаются по всей стране. Лайф расскажет, какие бывают махинации с наследством и как не стать жертвой мошенников.

Чудовищный случай произошёл с пенсионеркой из подмосковного Реутова. Её дочь жила в другом городе, виделись они достаточно редко, но периодически созванивались. В какой-то момент женщина перестала выходить на связь. Взволнованная дочь отправилась к ней домой и обнаружила, что дверь закрыта, а замки заменены.

Она отправилась в полицию, где узнала страшную весть: её мать продала квартиру и умерла уже как месяц. Полицейские показали дочери договор купли-продажи квартиры и доверенность на неизвестных людей, согласно которой они имели право представлять интересы умершей во всех учреждениях и организациях. По результатам вскрытия оказалось, что у неё была передозировка сильнодействующих препаратов. Тело пенсионерки кремировали.

В отчаянии дочь умершей обратилась к юристу, который помог разобраться в ситуации и вернуть квартиру. Однако доказать факт мошенничества и вернуть прямой наследнице квартиру было не так-то просто.

Популярные мошеннические схемы с наследством

К сожалению, махинации с наследством — это хорошо отлаженный бизнес. Мошенники прекрасно знают тонкости закона и ошибаются редко. Как отмечают юристы, чаще всего мошенники отправляются на поиски одиноких пенсионеров.

— Они ищут одиноких пенсионеров и заключают с ними договоры ренты, купли-продажи, составляют завещания в пользу мошенников или договора дарения. Конечно, идеальный вариант, если у пенсионера вообще нет родственников — тогда некому будет оспорить фиктивную сделку, но даже если они есть, но проживают отдельно, для мошенников это не помеха, — рассказал Лайфу Пётр Гусятников, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners.

Помимо этого бывают и подложные завещания. Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский рассказал, что на таком завещании стоит подпись иного лица, а не наследодателя. Подпись в таком случае просто подделывается, а для установления факта подделки должна быть проведена почерковедческая экспертиза.

Также для получения свидетельства о праве на наследство мошенники подделывают не только завещания, но и документы, подтверждающие наличие права на наследство по закону.

— В этом случае мошенники подделывают документы о родстве с умершим, чтобы получить право унаследовать его имущество, — рассказал Владислав Варшавский.

Он также отметил, что зачастую мошенники скрывают факт смерти продавца. При этом сами действуют по доверенности и выступают от его имени.

На что обращать внимание, чтобы не остаться без наследства?

По словам юристов, защититься от мошенников очень трудно. Самый лучший способ свести риск к минимуму — не оставлять стариков без присмотра, постараться найти возможность проживать рядом с ними. Но если такой возможности нет, то в противном случае дела о наследстве придётся оспаривать через суд.

— Старайтесь не пропускать сроков давности. Это касается как вступления в наследство (6 месяцев), так и подачи исковых заявлений (3 года). Если срок давности прошёл, восстановить его не всегда возможно, а имущество за этот период уже несколько раз может быть перепродано добросовестным покупателям, что сводит шансы на успех к минимуму. В любых подобных ситуациях надо как можно быстрее обращаться в суд, — советует Пётр Гусятников.

Также Владислав Варшавский рекомендует своевременно совершать действия по принятию наследства, не откладывая на последний день. А в случае обнаружения подозрительных документов незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и суд.