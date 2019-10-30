Поддельное завещание. Как мошенники наживаются на чужом наследстве
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Чудовищный случай произошёл с пенсионеркой из подмосковного Реутова. Её дочь жила в другом городе, виделись они достаточно редко, но периодически созванивались. В какой-то момент женщина перестала выходить на связь. Взволнованная дочь отправилась к ней домой и обнаружила, что дверь закрыта, а замки заменены.
Она отправилась в полицию, где узнала страшную весть: её мать продала квартиру и умерла уже как месяц. Полицейские показали дочери договор купли-продажи квартиры и доверенность на неизвестных людей, согласно которой они имели право представлять интересы умершей во всех учреждениях и организациях. По результатам вскрытия оказалось, что у неё была передозировка сильнодействующих препаратов. Тело пенсионерки кремировали.
В отчаянии дочь умершей обратилась к юристу, который помог разобраться в ситуации и вернуть квартиру. Однако доказать факт мошенничества и вернуть прямой наследнице квартиру было не так-то просто.
Популярные мошеннические схемы с наследством
К сожалению, махинации с наследством — это хорошо отлаженный бизнес. Мошенники прекрасно знают тонкости закона и ошибаются редко. Как отмечают юристы, чаще всего мошенники отправляются на поиски одиноких пенсионеров.
— Они ищут одиноких пенсионеров и заключают с ними договоры ренты, купли-продажи, составляют завещания в пользу мошенников или договора дарения. Конечно, идеальный вариант, если у пенсионера вообще нет родственников — тогда некому будет оспорить фиктивную сделку, но даже если они есть, но проживают отдельно, для мошенников это не помеха, — рассказал Лайфу Пётр Гусятников, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners.
Помимо этого бывают и подложные завещания. Управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский рассказал, что на таком завещании стоит подпись иного лица, а не наследодателя. Подпись в таком случае просто подделывается, а для установления факта подделки должна быть проведена почерковедческая экспертиза.
Также для получения свидетельства о праве на наследство мошенники подделывают не только завещания, но и документы, подтверждающие наличие права на наследство по закону.
— В этом случае мошенники подделывают документы о родстве с умершим, чтобы получить право унаследовать его имущество, — рассказал Владислав Варшавский.
Он также отметил, что зачастую мошенники скрывают факт смерти продавца. При этом сами действуют по доверенности и выступают от его имени.
На что обращать внимание, чтобы не остаться без наследства?
По словам юристов, защититься от мошенников очень трудно. Самый лучший способ свести риск к минимуму — не оставлять стариков без присмотра, постараться найти возможность проживать рядом с ними. Но если такой возможности нет, то в противном случае дела о наследстве придётся оспаривать через суд.
— Старайтесь не пропускать сроков давности. Это касается как вступления в наследство (6 месяцев), так и подачи исковых заявлений (3 года). Если срок давности прошёл, восстановить его не всегда возможно, а имущество за этот период уже несколько раз может быть перепродано добросовестным покупателям, что сводит шансы на успех к минимуму. В любых подобных ситуациях надо как можно быстрее обращаться в суд, — советует Пётр Гусятников.
Также Владислав Варшавский рекомендует своевременно совершать действия по принятию наследства, не откладывая на последний день. А в случае обнаружения подозрительных документов незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и суд.
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