Раскрыта главная интрига пенсионной реформы. Кто и когда получит прибавку

Три года Центробанк и Минфин работали над моделью новой пенсионной системы. Менялись названия и концепции, но все они имели существенные недостатки, поэтому не были приняты. И вот, наконец, на этой неделе Центробанк и Минфин презентовали законопроект о так называемой второй пенсии. Теперь в центре обсуждения оказался гарантированный пенсионный план. Лайф разбирался, в чём преимущества и недостатки ГПП, кто с его помощью сможет больше получать на пенсии, а для кого нововведение может оказаться бессмысленным.

В 2016 году Минфин и Центробанк разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Правда, она не получила одобрения в правительстве, так как предполагалась автоматическая подписка граждан на участие в программе. В таком случае добровольные накопления становились фактически принудительными. Этим летом стала обсуждаться другая концепция, получившая название "гарантированный пенсионный продукт". В её основе лежал уже исключительно добровольный принцип участия. Во вторник был широко презентован новый вариант законопроекта, где речь идёт уже о гарантированном пенсионном плане.

Предполагается, что ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию. При этом государство будет это всячески поддерживать. Например, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более 6% от зарплаты освободят от подоходного налога. Предполагается и социальный вычет, если работник будет тратить на взносы более 6 процентов от зарплаты.

Таким образом, главная идея ГПП — дать гражданам возможность самим накопить себе на прибавку к пенсии. Причём так, чтобы сохранность накоплений была гарантирована. Вхождение в ГПП будет добровольным. Предполагается, что договор вступает в силу после первого платежа. Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно. Кстати, в дальнейшем его можно будет менять многократно.

Система предусматривает и период "охлаждения". Это значит, что в течение полугода можно вернуть перечисленные в систему средства. К тому же эти деньги можно будет получить досрочно, если возникнет тяжёлая жизненная ситуация. Если человек не успеет получить свою накопительную часть пенсии при жизни, то она перейдёт по наследству его родственникам.

— У этой системы есть очевидные преимущества, но большой вопрос, насколько популярной она окажется у будущих пенсионеров, — оценил проект проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. — У нас большинство жителей страны получает порядка 25 тысяч рублей в месяц. При этом подсчитывалось, что люди начинают задумываться о накоплениях (не только о пенсионных, но и о депозитах, и других вложениях) при доходе от 35 тысяч на члена семьи. И это включая детей. Так что зарплата каждого родителя должна быть более 45 тысяч. В такой ситуации становится очевидным, что большинство граждан о пенсионных накоплениях даже не задумывается. И это следствие общей экономической ситуации.

Действительно, какие бы преимущества не имела система накопительных пенсий, если людям просто нечего откладывать, то они отчисления делать не будут. Таким образом, реально делать взносы на будущее будут люди, которые получают как минимум 45 тысяч рублей в месяц. И то многие из них больше привыкли надеяться на себя, чем на государственные программы. Впрочем, целенаправленные взносы на пенсию имеют и свои преимущества. Накопления в банках можно потратить и раньше времени. Потратить взносы на пенсию до наступления соответствующего возраста нельзя, что гарантирует защиту от непредвиденных трат.

— В предлагаемой реформе накопительной части пенсии, как в любой сложной системе, есть много и позитивного, и настораживающего, — отметил руководитель группы аналитиков ЦАФТа (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Самое главное новшество — отчисление на накопление пенсии (6% от зарплаты) становится не обязательным, а добровольным. Средства эти переводятся не в безликий Пенсионный фонд РФ, а на индивидуальный счёт будущего пенсионера, которым может распоряжаться только он. К тому же деньги страхуются государством так же, как вклады в банках, на сумму до 1,4 млн рублей. Их можно получить при выходе на пенсию или через 30 лет отчислений, а также при острой необходимости, например при тяжёлой болезни.

По словам Марка Гойхмана, минус в том, что большинство россиян не привыкли заглядывать на тридцать лет вперёд, а деньги нужны им здесь и сейчас. А суммы в итоге оказываются ощутимыми. Аналитик приводит пример. Скажем, у работника оклад 50 тысяч рублей в месяц. Из него он может отчислять, например, сумму до 6%, то есть 3000 рублей. Для многих сумма ощутимая.

— Среди плюсов этой инициативы можно отметить возможность страховки накоплений, которую не смогут получить люди, пожелавшие заняться вопросом сбережений самостоятельно, — считает директор "Академии управления финансами и инвестициями" Арсений Дадашев. — В то же время ГПП в целом выглядит как попытка приукрасить провалившуюся реформу. На накопительную часть пенсий наложен мораторий, то есть граждане свой инвестиционный доход не получат. Государство отказалось индексировать выплаты работающим пенсионерам, увеличили пенсионный возраст. При этом увеличить пенсии на адекватную величину так и не получилось. Теперь государство предлагает будущим пенсионерам позаботиться о себе самостоятельно, отчисляя дополнительные суммы в пользу негосударственных фондов.