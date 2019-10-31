Ответить по ОСАГО. Как и за что теперь будут платить нарушители

В России с 29 октября в силу вступили поправки к закону об ОСАГО. Лайф разбирался, кого коснутся нововведения и какие неприятные сюрпризы могут поджидать автомобилистов.

Вступившие в силу изменения направлены на регулирование вопросов, которые ранее не учитывались законом об ОСАГО. Так, например, страхователем авто теперь может быть либо собственник, либо один из вписанных в ОСАГО водителей. Как пояснил Лайфу страховой агент и ведущий ютуб-канала "Честный страховой" Ромил Чумаков, теперь человек, не имеющий отношения к авто, страхователем выступать не может.

Также электронный полис ОСАГО теперь можно не печатать и не предъявлять работникам ГИБДД в бумажном виде. Сделать это можно с экрана смартфона или планшета.

— Но поскольку в правила дорожного движения пункт о предъявлении ОСАГО в электронном виде ещё не внесён, то пока советую продолжать распечатывать электронное ОСАГО на бумаге, — предупреждает Ромил Чумаков.

Кроме того, расширяются права страховых компаний, которые вправе требовать от виновника аварии возместить ущерб при его отказе от прохождения медосвидетельствования. Ранее иск подавался лишь в том случае, если состояние алкогольного опьянения было установлено, отметил адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов.

— Кроме того, иск о возмещении вреда можно предъявить в том случае, если у виновника аварии в полисе нет разрешения управлять транспортным средством с прицепом, — добавил Александр Иноядов.

Однако такое нововведение коснётся лишь юридических лиц, у которых имеется легковой автомобиль с прицепом (либо владельцев автобуса или грузового автомобиля).

Документ, который подтверждает страховой случай, могут выдавать теперь не только сотрудники полиции, но и аварийно-спасательные службы, выезжающие на место происшествия. Стоит отметить, что некоторые страховщики эти документы иногда принимают и сейчас, только в законе нет чёткой формулировки.

Александр Иноядов в свою очередь порекомендовал автовладельцам внимательно ознакомиться с данными, которые включаются в полис при его заполнении. Особенно при оформлении полиса через страховых агентов. В целом он отметил, что изменения в значительной мере акцентированы на правах страховых компаний.