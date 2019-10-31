США сделали ставку на слабый доллар. Как это отразится на курсе рубля

В среду ФРС США (американский Центробанк) снизила ставку на 0,25 процентных пункта. Финансисты считают, что это решение имеет огромное значение для валютного рынка. Выходит, что в ФРС прислушались к Дональду Трампу и взяли курс на слабый доллар. На этом фоне прогнозируется рост стоимости рисковых активов. Что касается рубля, то (по оптимистичным прогнозам) он может обновить годовой максимум. Как решение ФРС отразится на курсе рубля?

Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРС и её главу Джерома Пауэлла. Президент США многократно говорил о необходимости снизить ключевую ставку, чтобы ослабить курс доллара. По его мнению, это необходимо, чтобы поддержать американских производителей. Ослабление доллара приведёт к повышению спроса на их товары и позволит успешнее конкурировать с производителями из других стран. Впрочем, реализовать эту стратегию мешали в ФРС.

31 июля состоялось историческое заседание американского Центробанка, на котором ставку снизили на 0,25 процентных пункта. Это произошло впервые за 11 лет, и большинство финансистов ждали, что ФРС продолжит свой курс и дальше. Только вот глава ведомства Джером Пауэлл разочаровал инвесторов, дав понять, что этого не будет. Это закончилось очередным конфликтом с Дональдом Трампом. Позиция президента оказалась сильнее — и в сентябре ставку снизили второй раз подряд. После этого уже мало кто из аналитиков сомневался, что дальнейшее снижение произойдёт и в октябре. Прогноз оправдался, поэтому паники на рынке не произошло.

— Рубль при таком фоне может совершить попытку для временного укрепления до отметки 63, — считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. — Правда, более вероятным в ближайшую неделю видится всё-таки диапазон 63,4–64,4.

В целом снижение ставок зарубежными центробанками хорошо влияет на рубль. Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер, российский рынок акций в последнее время менее зависим от общемировых тенденций. При этом, по его словам, глобальный позитив от снижения ставок мировыми центробанками оказывает благоприятное воздействие и на отечественных эмитентов. Кстати, в первых числах октября индекс доллара к корзине мировых валют обновил свои двухлетние максимумы. Как отметил Михаил Зельцер, это вызвало существенное падение национальных валют развивающихся стран, в том числе и российского рубля. Впрочем, ослабление доллара — лишь один из факторов, влияющих на курс рубля.

— Сейчас цены на нефть снова опускаются к диапазону ниже 60 долларов, — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. — Это не даёт поддержки российской валюте. Кроме того, США вновь грозят санкциями в отношении "Северного потока — 2". Снижение ставки ФРС говорит о том, что рисковые активы получат дополнительный импульс к обновлению локальных максимумов. В середине недели волатильность рынков усилится. Если позитивных сигналов будет больше, чем негативных, рубль закрепится в диапазоне 63–64,5 за доллар.