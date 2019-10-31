США сделали ставку на слабый доллар. Как это отразится на курсе рубля
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Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРС и её главу Джерома Пауэлла. Президент США многократно говорил о необходимости снизить ключевую ставку, чтобы ослабить курс доллара. По его мнению, это необходимо, чтобы поддержать американских производителей. Ослабление доллара приведёт к повышению спроса на их товары и позволит успешнее конкурировать с производителями из других стран. Впрочем, реализовать эту стратегию мешали в ФРС.
31 июля состоялось историческое заседание американского Центробанка, на котором ставку снизили на 0,25 процентных пункта. Это произошло впервые за 11 лет, и большинство финансистов ждали, что ФРС продолжит свой курс и дальше. Только вот глава ведомства Джером Пауэлл разочаровал инвесторов, дав понять, что этого не будет. Это закончилось очередным конфликтом с Дональдом Трампом. Позиция президента оказалась сильнее — и в сентябре ставку снизили второй раз подряд. После этого уже мало кто из аналитиков сомневался, что дальнейшее снижение произойдёт и в октябре. Прогноз оправдался, поэтому паники на рынке не произошло.
— Рубль при таком фоне может совершить попытку для временного укрепления до отметки 63, — считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. — Правда, более вероятным в ближайшую неделю видится всё-таки диапазон 63,4–64,4.
В целом снижение ставок зарубежными центробанками хорошо влияет на рубль. Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер, российский рынок акций в последнее время менее зависим от общемировых тенденций. При этом, по его словам, глобальный позитив от снижения ставок мировыми центробанками оказывает благоприятное воздействие и на отечественных эмитентов. Кстати, в первых числах октября индекс доллара к корзине мировых валют обновил свои двухлетние максимумы. Как отметил Михаил Зельцер, это вызвало существенное падение национальных валют развивающихся стран, в том числе и российского рубля. Впрочем, ослабление доллара — лишь один из факторов, влияющих на курс рубля.
— Сейчас цены на нефть снова опускаются к диапазону ниже 60 долларов, — говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. — Это не даёт поддержки российской валюте. Кроме того, США вновь грозят санкциями в отношении "Северного потока — 2". Снижение ставки ФРС говорит о том, что рисковые активы получат дополнительный импульс к обновлению локальных максимумов. В середине недели волатильность рынков усилится. Если позитивных сигналов будет больше, чем негативных, рубль закрепится в диапазоне 63–64,5 за доллар.
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