Афера по-соседски. Чем опасна экономия на ЖКХ

На оплату услуг ЖКХ у россиян уходит почти треть зарплаты, а в 2020 году тарифы снова вырастут. При этом уже сейчас многие "народные умельцы" экономят на оплате коммунальных услуг, причём порой весьма опасными способами. Например, подключают газовые плиты в обход поставщика, скручивают показания счётчика, а самые хитрые заставляют оплачивать свои счета соседей. Известны случаи, когда умельцы подсоединялись даже к чужому домофону или антенне, не говоря уже про Интернет. Лайф разбирался, как можно законно сэкономить на оплате коммунальных платежей и что грозит тем, кто хочет пользоваться услугами за чужой счёт.

Во втором полугодии 2020 года в российских регионах вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Из документа, опубликованного на сайте кабинета министров, следует, что повышение тарифов является максимально допустимым для каждого региона. В целом повышение составит порядка 3–5%.

Повышение тарифов у многих россиян наверняка вызовет желание сэкономить. Причём не всегда законными методами.

Как законно сэкономить на тарифах ЖКХ

Законных способов экономить на ЖКХ много, и всем они довольно известны. Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, что для этого нужно заменить все счётчики на новые современные приборы, заменить все лампочки на энергосберегающие, следить за потреблением ресурсов, вовремя закрывать воду и гасить свет.

— Честно говоря, особо значимой экономии здесь не будет. В среднем более рациональный подход (без фанатизма) к использованию ЖКУ позволяет уменьшить платёжку на 200–500 рублей в месяц, — пояснил эксперт.

Иногда бывают случаи, когда в платёжной квитанции значится сумма больше, чем должна быть. Это дело рук управляющих компаний, которые могут допустить ошибки в расчётах. Как правило, это незначительные лишние суммы, которые многие граждане уплачивают, не задумываясь.

— Если вы обнаружили ошибку в расчётах, вы вправе взыскать компенсацию в свою пользу с управляющей компании. Для этого нужно отправить туда заявление, где будет сообщаться о факте нарушения порядка расчёта платы за ЖКУ. В течение месяца УК проводит проверку и выносит решение, действительно ли была допущена ошибка в расчётах, — рассказал Петр Гусятников.

Если УК подтверждает этот факт, то потребитель вправе рассчитывать на компенсацию. Эксперт отметил, что эти деньги не возвращаются потребителю, а идут в зачёт будущих оплат коммунальных платежей. Но если УК отказывается признавать ошибки, а вы уверены в своей правоте, то можно обратиться для решения этого вопроса в суд.

Кроме того, ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко посоветовала установить приборы учёта коммунальных услуг в том случае, если фактически используется меньше ресурса, нежели по нормативу на одного человека.

— Если семья имеет несколько жилых объектов и в одном из них расчёты ведутся по приборам учёта, а в другом — по количеству проживающих, то лучше прописаться туда, где установлены приборы учёта. Это делается для того, чтобы по другому жилому помещению платить исходя из количества собственников в случае отсутствия проживающих лиц, — говорит юрист.

Она добавила, что в целях экономии на тарифах ЖКХ можно подать заявления на перерасчёт. Но делать это можно в том случае, если та или иная коммунальная услуга оказывается некачественно. Здесь можно снизить выплаты даже до нуля.

— Ещё можно подать заявление на перерасчёт, если вы отсутствовали в жилом помещении более пяти дней подряд. Ну и, конечно, следует своевременно проводить поверку и замену своего прибора учёта, — рассказала Србуи Иващенко.

Какие незаконные методы лучше не использовать

Некоторые граждане не брезгуют и незаконными способами экономии на услугах ЖКХ. Одним из них является использование специальных приборов для замедления работы электрических или водяных счётчиков.

— Надо заметить, что современные приборы оснащены защитой от самых популярных устройств и имеют специальные пломбы, которые могут показать, пытался ли хозяин воздействовать на счётчик нелегальными способами. В таком случае нарушителю закона придётся заплатить штраф от 10 до 15 тысяч рублей, — предостерегает Петр Гусятников.

Юрист Србуи Иващенко также рассказала Лайфу о способах обмана потребителей управляющими компаниями. Так, например, потребителям могут направить две одинаковые квитанции по ЖКУ, что приводит к мошеннической схеме получения дохода компаниями, которые не имеют права его получать.

А самым распространённым способом обмана со стороны потребителей юрист назвала несанкционированное подключение к чужим сетям коммуникаций, чтобы сэкономить на собственных. Среди хозяйствующих субъектов более распространёнными являются неверные расчёты или применение неверных формул и тарифов.