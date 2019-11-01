Фейковый процент. Как банки обманывают при выдаче потребкредитов

Средний размер потребительского кредита вырос на 4,9% и составил более 182 тыс. рублей. Такие данные получили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), сравнив показатели за третий квартал этого года и прошлого. Показатель очень тревожный, если учесть, что займы есть у половины работающих россиян. При этом многие клиенты банков жалуются, что им буквально навязывают кредиты. Более того, изначально условия выглядят весьма заманчиво, а затем выясняется, что заёмщику придётся заплатить намного больше. Лайф разбирался, на какие уловки идут банки, чтобы клиент взял кредит, и как спасти кошелёк от лишних трат.

По данным Центробанка, кредиты есть более чем у половины работающих россиян. Это порядка 40 млн человек. Регулятор также обратил внимание на то, что долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года. Этот вопрос беспокоит Центробанк уже давно. Чтобы исправить ситуацию, регулятору пришлось принять ряд жёстких мер. В частности, с 1 октября банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки клиентов перед тем, как выдать новый займ. Впрочем, кредитные организации всё равно ищут способы, как побольше заработать на заёмщиках.

— Таких способов очень много, — утверждает заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — Среди них активная реклама якобы "беспроцентных" кредитов, которые на самом деле оказываются вполне себе "процентными" из-за слишком короткого льготного периода или высокой комиссии за обслуживание кредитной карты и даже за снятие наличных с этой карты в банкомате. Даже если банк вам предлагает беспроцентный кредит, он себе в убыток работать не будет.

Чтобы не переплачивать банку, главное — не спешить брать кредит, только увидев "выгодное" предложение. На первом этапе необходимо собрать информацию и выявить самые выгодные условия на рынке. Руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов считает, что лучше выбрать 5–6 кредитных организаций и подать заявки, чтобы на основе вашего риск-профиля они сделали уже конкретные предложения. Затем можно определяться, в каком банке взять кредит.

Наталья Мильчакова советует очень внимательно читать договор, чтобы точно понимать, когда и как часто надо вносить минимальный платёж, а также когда точно на кредит начнут начисляться проценты. Дело в том, что обещания в рекламном буклете и реальные суммы выплат могут существенно различаться.

— Желающим взять кредит необходимо понимать, что у работника банка есть план по продаже услуг, — объяснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — План этот необходимо выполнить, чтобы не только сохранить свою работу, но и получить премию к своей сравнительно небольшой зарплате. Может показаться странным, но сама выдача кредита практически не принесёт денег менеджеру, ведь он должен "втюхать" целый перечень допопций. Самым распространённым продуктом является страховка: жизни, здоровья, потери работы и так далее. Честный сотрудник постарается уговорить вас оформить её, но многие идут более простым путём — молча включают в договор.

Таким образом, необходимо оценивать финальную величину выплат. Например, страховка может продаваться под соусом снижения процента по кредиту. Клиент соглашается на страховку и получает деньги под более низкий процент. В таком случае претензии к банку он предъявлять не может, так как осознанно принял условия кредитования. Однако, как поясняет Геннадий Николаев, в итоге величина выплат за страховку, как правило, значительно превышает сумму платежей по более высокому проценту. Таким образом, это просто замаскированная скрытая комиссия.

— Ещё одна опасность заключается в том, что банки стараются выдавать потребкредиты на всё более долгий срок, — рассказал руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Требования к заёмщикам ужесточаются. Деньги охотнее выдают людям с более высокими доходами и хорошей кредитной историей. При этом банкам выгодны крупные займы на долгий срок, чтобы получить больше процентов. В результате они одобряют кредит на сумму больше, чем запрашивал клиент. Появляется соблазн взять побольше. Только в результате всё это идёт не на пользу заёмщику. Он тратит больше и больше процентов переплачивает банку. Не стоит попадаться на эту уловку, а лучше по возможности вообще обойтись без потребкредита. Надо запомнить самую простую аксиому: беря деньги взаймы, вы берёте чужие и на некоторое время, а вот отдавать вам придётся свои и навсегда.