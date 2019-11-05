Пришлось работать в праздники? Как добиться прибавки

В честь Дня народного единства россиянам дали дополнительный выходной. Но часть сотрудников всё-таки вышла на работу в понедельник по просьбе руководства. Лайф разбирался, кому в такой ситуации положены дополнительные выплаты, как их можно добиться и что делать, если начальник не хочет платить.

— В праздник отдыхали все, как белые люди, но только не я. Босс слёзно просил выйти в этот день, поскольку работу оставить было не на кого. Естественно, отказать руководству я не могла, но и за бесплатно выходить в законный выходной тоже не очень хотелось. И что в итоге? Пока коллеги делились проведённым накануне досугом, я сидела и закатывала глаза от негодования. Самое обидное, что от шефа ни похвалы, ни разговоров о дополнительных выплатах я не услышала, — жалуется Кристина, занимающая высокую должность в ресторанном бизнесе.

На самом деле ответственных сотрудников, которые работали, пока вся страна отдыхала, очень много. И редко кто осмелится отказать начальнику, когда тот просит. Правда, после проведённых на работе праздников многие задаются вопросом, а не положена ли им за это какая-то компенсация.

Стоит отметить, что размер выплат за работу в выходные регулируется 153-й статьёй Трудового кодекса РФ. В ней сказано, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Но есть и альтернативный вариант: за труд в праздники вместо оплаты можно взять лишний выходной.

Но бывает и так, что сотрудника могут вызвать на работу без его согласия. В основном это касается работников экстренных служб. К ним относятся сотрудники МЧС РФ, полицейские, врачи, пожарные.

Кстати, довольно часто работать в праздники приходится людям творческих профессий. Тут стоит отметить, что этот момент должен быть предусмотрен в коллективном договоре или локальном документе. Более того, профессия должна быть включена в специальный перечень, утверждённый правительством. Одним словом, все нюансы возможной работы в праздники должны быть оговорены ещё до трудоустройства. В этом случае в дальнейшем можно избежать многих проблем и недопонимания между начальником и сотрудником.

Как добиться выплат от работодателя?

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк заявил, что всё зависит от условий трудового договора. Если в нём указывается, что сотрудник работает только по будням, то заставить его трудиться в выходные дни никто не сможет. По крайней мере, сделать это законными способами нельзя.

— На практике ситуация отличается: люди боятся потерять работу, поэтому фактически работодатель может заставить сотрудника выйти и в выходные дни под угрозой увольнения, — отметил Дмитрий Лесняк. — Но стоит учитывать, что такая работа должна дополнительно оплачиваться — в Трудовом кодексе РФ установлено условие оплаты сверхурочной работы и работы во внеурочное время. Соответственно, работник может потребовать компенсацию. Как правило, работодатели идут навстречу сотрудникам и выплачивают компенсации — не всегда в полном объёме, но хотя бы частично.

Эксперт также указал на то, что внеурочная работа может компенсироваться премиями. Этот вариант тоже можно обговорить с работодателем. В любом случае, если возникает конфликтная ситуация, можно подать жалобу в трудовую инспекцию или решить проблему через суд.

Если уже есть конкретные планы на праздники, но существует вероятность того, что возникнут рабочие вопросы, стоит заранее предупредить о своих планах. Тогда работодатель изначально будет знать, что у данного сотрудника нет возможности решать рабочие проблемы в это время. К тому же не стоит забывать, что от работы в выходные всегда можно отказаться, если этот вопрос отдельно не обговаривается в трудовом договоре.