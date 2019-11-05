Шок-платёж. Как Сбербанк блокирует карты при оплате покупок

Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что у них блокируют карты при попытке оплатить покупку. В результате люди на какое-то время теряют доступ к своим деньгам. Не всем удаётся быстро разблокировать карту. Лайф разбирался, почему возникают проблемы с платежами, как их можно избежать и что делать пострадавшим клиентам.

Дмитрий — инвалид, живёт в Подмосковье. В середине октября решил сделать жене подарок. Зашёл на сайт известного интернет-магазина и увидел огромные скидки. Тут же решил оплатить покупку. Только вот сделать подарок так и не получилось — банк заблокировал карту.

— Слово проверочное я не помню и посмотреть не могу — я не дома, — жалуется клиент на портале banki.ru. — Раньше таких проблем не было, я делал покупки по всему миру. Товар закончился! И я его не куплю уже с такой скидкой. Как можно блокировать карту? А вдруг у меня нет наличных? Вы создали мне острую жизненную ситуацию!

С похожей проблемой столкнулся и Сергей из Москвы. Только у него дело даже не дошло до оплаты покупки. В конце октября мужчина решил положить деньги на карту, чтобы купить товар в интернет-магазине. После введения всех данных транзакция не прошла. Оказывается, банк заблокировал карту — и тоже по непонятной для клиента причине.

— Оплачивала покупку в интернет-магазине картой Сбербанка, — рассказывает клиентка из Перми. — Банк заблокировал мне карту. Разблокировать не смогла, потому что не помню кодовое слово. Открыла через сбербанк-онлайн цифровую карту. Через несколько оплат её тоже заблокировали.

Эта неприятная история произошла с женщиной за границей. В результате она фактически потеряла доступ к своим деньгам. После того как клиентка обратилась на форум, ей помогли и карту разблокировали. Правда, на тот момент клиентка уже успела потратиться на международные звонки и изрядно перенервничать. Аналогичные истории встречаются достаточно часто. Простое желание оплатить покупку оборачивается для клиента долгим и утомительным решением проблем с картой. В конечном итоге проблема, конечно, решается, но времени на это может потребоваться немало.

— Данные проблемы связаны с работой очень строгой системы безопасности Сбербанка, — объяснил партнёр юридической компании BMS Алексей Гавришев. — С одной стороны, она надёжно защищает деньги клиентов от мошенников. С другой — система эта довольно старая и неудобная, в связи с чем у ряда клиентов и возникают проблемы. Вместе с тем в данной ситуации факта преступного нарушения прав держателей карт нет. В обязанности банка входят функции по обеспечению безопасности вкладов. При этом на клиентов ложится бремя — помнить своё кодовое слово и паспортные данные для быстрого устранения неудобств.

Алексей Гавришев советует клиентам более внимательно относиться к кодовым словам и запоминать их, а также иметь в ближайшей доступности документы, удостоверяющие личность. В этом случае решить возможные проблемы можно будет намного быстрее.

— Ситуации, которые вы просите прокомментировать, не являются системными и относятся к категории информации, содержащей персональные данные, — сообщили Лайфу в пресс-службе Сбербанка. — Положение о банковской и коммерческой тайне не позволяет нам представлять такую информацию третьим лицам. Банк проводит необходимую проверку и проинформирует клиентов о результатах. Отметим, что для решения любого вопроса по обслуживанию нашему клиенту достаточно обратиться в банк через форму обратной связи. Если это по какой-то то причине неудобно или невозможно, то мы рекомендуем позвонить по короткому номеру контактного центра: 900. Для звонков из-за рубежа необходимо использовать номера телефонов, указанные на оборотной стороне карты.