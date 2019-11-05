Сбережения под угрозой? Чем опасна утечка данных клиентов "Альфа-банка"

Сегодня утром стало известно, что личные данные 15 клиентов "Альфа-банка" утекли в Сеть. При этом в последнее время подобные случаи участились. Чем опасна утечка данных банковских клиентов и как защитить себя?

Сейчас кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных своих клиентов. Также в банке заверили, что попавшие в Сеть личные данные не содержат информации, необходимой для доступа к счетам клиентов. То есть опасности хищения средств пользователей нет.

Такие случаи в последнее время участились. Так, в начале октября Сбербанк заявлял о возможной утечке данных с кредитных карт. А в конце месяца появилась информация, что на чёрном рынке в Интернете обнаружили данные около миллиона его клиентов. Однако эту информацию Сбербанк опроверг.

Почему утечка личных данных может быть опасна?

Хоть банки и утверждают, что клиентам не стоит переживать за свои средства на карте, опасность всё же есть. По словам старшего управляющего партнёра юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, один из вероятных рисков — это оформление займов в микрофинансовых организациях на имя клиента.

— У МФО очень простая схема выдачи кредита. Для его получения достаточно пересылки паспортных данных по электронной почте. Подписью в данном случае выступает код из СМС, пришедший на указанный мошенниками номер телефона. Таким образом любой человек, чьи персональные данные оказались в руках мошенников, может оказаться должником. Избавиться от чужого кредита потом может быть очень непросто, — рассказал Пётр Гусятников.

Утечка персональных данных может обернуться также тем, что на клиента повесят чужой долг или запишут фирму-однодневку. Также, по словам эксперта, могут совершить незаконные действия с вашей недвижимостью, распорядиться деньгами с карты или открыть электронный кошелёк.

Как отстоять свои права и сохранить деньги?

За неправомерное использование персональных данных предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, говорит адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов.

— Так, статья 13.11 КоАП РФ устанавливает наказание за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных. — Прим. Лайфа). В частности, часть 6 этой статьи предусматривает ответственность для оператора, если он не соблюдал технику безопасности при работе с персональными данными. Ответственность наступает, если это повлекло неправомерный или случайный доступ к данным, их уничтожение или изменение. Штраф для юридических лиц составляет от 25 до 50 тысяч рублей, — пояснил адвокат.

Многие клиенты банка стали бояться не только за сохранность своих денег, но и за неправомерное использование персональных данных в иных целях. По словам Александра Иноядова, в случае незаконного сбора и распространения сведений о частной жизни лица возможно наступление уголовной ответственности по ст. 137 УК РФ. Он отметил, что если будет установлена вина банка, то можно требовать возмещения убытков и денежной компенсации морального вреда.