Взносы на пенсию можно вернуть? Чем опасна новая инициатива депутатов

В Госдуме обсуждаются возможные поправки в законопроект о гарантированном пенсионном плане. Суть инициативы — дать возможность гражданам тратить свои взносы ещё до выхода на заслуженный отдых. В частности, если соответствующие поправки примут, то накопительную часть пенсии можно будет использовать на первый взнос по ипотеке или на оплату своего обучения. Эта идея вызвала бурное обсуждение и среди специалистов, и среди простых россиян. Лайф разбирался в плюсах и минусах инициативы.

В конце октября на публичное обсуждение был выставлен законопроект о гарантированном пенсионном плане. С тех пор он постоянно находится в центре бурных дискуссий. В начале ноября в Госдуме решили внести в обсуждение и свою лепту. Прозвучала идея разрешить людям, которые делают добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), потратить свои сбережения раньше выхода на пенсию.

Правда, в определённых ситуациях. Например, если нужно улучшить жилищные условия или получить образование, которое необходимо для трудоустройства. В нынешней редакции законопроекта предусматривается возможность траты пенсионных накоплений только в том случае, если человеку требуются деньги на дорогостоящее лечение.

— Фактически предлагается дать возможность использовать пенсионные накопления по аналогии с материнским капиталом, — комментирует суть инициативы проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. — Но это противоречит самой идее накопительных пенсий. Эти деньги не тратятся на текущее потребление. Конечно, за исключением определённых ситуаций. Например, тяжёлой болезни, когда человеку экстренно требуются деньги на лечение. В целом же накопительная часть пенсии рассчитана на отложенное потребление. Если дать людям возможность тратить деньги на текущие нужды, то сама идея обесценивается. Мало кому удастся сделать серьёзные накопления на заслуженный отдых.

Александр Сафонов обращает внимание, что накопительные пенсии не рассчитаны на малообеспеченных граждан. В этом отношении идея не нова. Так происходит во всех странах, где жители давно уже копят себе на пенсию сами. По словам Александра Сафонова, бедные категории населения этими системами не пользуются. Целевая аудитория — средний класс. Это люди, которые могут позволить себе добровольно отложить часть денег на будущее. Правда, надо отметить, что в России таких граждан весьма немного, если учесть, что большинство получает зарплату в 25 тысяч рублей.

— Получается, что пенсионные накопления пытаются приравнять к банковскому депозиту, откуда можно в случае необходимости взять деньги, — отмечает эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев. — Законопроект предусматривает налоговые льготы на сумму до 6% от зарплаты, и это выглядит весьма привлекательно. Так что определённый спрос на этот продукт будет. При этом крайне велики шансы на то, что будущие пенсионеры попросту растратят все накопления до выхода на покой, а затем будут всё так же зависеть от печально известных государственных выплат. С другой стороны, если с населением будет проведена определённая информационная работа, то программа может стать такой же успешной, как Lifetime Individual Savings Account в Великобритании. По ней англичане приобретают квартиры на накопления при софинансировании со стороны государства.

Другой вопрос — смогут ли граждане накопить достаточно денег для совершения крупных покупок, а если и смогут, то когда. По словам Геннадия Николаева, если в стране не будет адекватного экономического роста, то все усилия правительства выглядят напрасными.

— Распространение возможностей пенсионных накоплений на приобретение жилья будет позитивным для всех участников накопительной системы, — считает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Для клиентов НПФ это дополнительный стимул к участию в них и в новом пенсионном продукте — ГПП. Жильё выступает как одна из традиционных целей накоплений. И если человек решил откладывать на покупку недвижимости, то схема с налоговыми льготами по ГПП делает её более предпочтительной, чем, например, банковский депозит со сравнимой доходностью.

По словам Марка Гойхмана, сейчас ситуация другая. Клиент НПФ знает, что не сможет получить от него средства на недвижимость. Соответственно, человек изначально не станет направлять туда деньги, предназначенные на эту цель. Аналитик считает, что если такую практику поменять, да ещё гарантировать страхование и возврат средств по аналогии со вкладами, то привлекательность НПФ значимо повысится. Более того, если ввести данный порядок, то в пенсионные фонды могут пойти и те деньги, которые изначально вообще не предназначались людьми для накоплений.

Правда, несмотря на определённые плюсы, тут есть риск, что в конечном итоге будущий пенсионер останется ни с чем. Как поясняет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, финансовая грамотность большинства россиян оставляет желать лучшего, а квартиры до сих пор многие считают лучшей инвестицией. В результате люди могут броситься тратить пенсионные накопления на ипотеку, но большой вопрос, смогут ли выплатить её полностью. В конечном итоге появится риск остаться и без накоплений, и без недвижимости. При этом сама идея накопительных пенсий как раз и основывалась на том, чтобы закрыть людям доступ к своим взносам до момента выхода на пенсию и защитить тем самым их деньги от преждевременных трат.