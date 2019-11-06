Новый вид мошенничества. Как пропадают деньги с банковских карт

Мошенники активизировались и стали агрессивнее охотиться за деньгами на банковских картах. Причём теперь они ищут доступ к персональным данным через сотрудников банков. Новый способ мошенничества вычислили в Лаборатории Касперского. Лайф разбирался, как пропадают деньги с банковских карт и что делать клиентам, чтобы не потерять деньги.

Суть нового способа мошенничества проста. Сотруднику банка присылают "приглашение" на аттестацию. Он не подозревает подвоха, так как корпоративное обучение сейчас явление распространённое. Аттестацию работники финансовых организаций проходят постоянно и, соответственно, регулярно получают такого рода приглашения.

В тексте письма мошенники предлагают сотруднику зарегистрироваться и кидают ссылку на фишинговый сайт. Там нужно ввести логин и пароль от рабочей почты. В итоге злоумышленники получают доступ к переписке работника банка, а там уже находят файлы с персональными данными клиентов.

Дальнейшие действия мошенников могут быть самыми разными. Персональные данные клиентов могут использовать по-разному: на них могут оформить заём в МФО, оформить компанию, на которой потом окажется множество долгов, или опустошить карты и счета в банке. Бывает так, что базы с персональными данными попадают на чёрный рынок. И тогда клиенты начинают получать звонки и сообщения от псевдосотрудников банков. Часто они сами дают мошенникам доступ к своим деньгам.

— На практике отличить мошенников не так сложно, — говорит адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. — Специалисты банка никогда не просят вас сообщить какие-либо пароли или другую конфиденциальную информацию, с помощью которой можно получить доступ к деньгам на счёте.

Второй совет — обращать внимание на номер телефона, с которого поступило сообщение или звонок. Он может быть очень похож на официальный номер, но будет незначительно отличаться. В случае с сообщениями стоит воздержаться от перехода по ссылкам, советует Александр Иноядов. По крайней мере до тех пор, пока не убедитесь, что это сообщение пришло действительно от банка.

Этой осенью мошенники стали очень активно охотиться за базами данных клиентов банков. В начале октября стало известно о хищении в Сбербанке, а на днях злоумышленники добрались до базы данных "Альфа-банка". По словам старшего управляющего партнёра юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, чаще всего мошенники используют данные клиентов, чтобы взять на их имя кредит или оформить фирму, на которой затем окажется множество долгов. Отвечать же придётся ничего не подозревающему клиенту. При подозрении на любые мошеннические действия он советует сразу же уведомлять банк, а в тяжёлых случаях писать заявление в полицию и обращаться в суд.