Льготы с подвохом. Как банки обманывают зарплатных клиентов

Банки часто предлагают льготные условия держателям зарплатных карт. Но на практике они могут получиться не такими уж и выгодными. Как банки наживаются на своих зарплатных клиентах и где искать подвох, разбирался Лайф.

В рамках зарплатных проектов банки часто предлагают клиентам специальные условия. Это могут быть льготы при получении потребительских кредитов, начисление процентов на остаток, различные программы лояльности с возможностью получения кешбэка у партнёров.

Также вам могут предложить отсутствие комиссий за снятие определённого объёма наличных в любых банкоматах, преимущества при использовании за границей и много чего другого. Но на практике оказывается, что предложенные условия не такие уж выгодные, как говорит о них банк.

— Банкам зарплатные проекты интересны с точки зрения наращивания клиентской базы, объёмов операций по картам, а также возможности предлагать компаниям и их сотрудникам дополнительные продукты и услуги по специальным условиям. За обслуживание своей зарплатной карты работники не платят, тем не менее банки могут получать доход, обслуживая данную категорию клиентов. В некоторых случаях зарплатникам по умолчанию подключаются платные услуги вроде СМС-оповещения, — рассказал Лайфу финансовый аналитик "БКС Премьера" Сергей Дейнека.

Как банки наживаются на зарплатных клиентах?

Кредит — самая распространённая услуга в банке, поэтому зарплатникам предлагают взять его на более выгодных условиях. Обычно проценты по займам для таких клиентов действительно могут быть ниже при условии хорошей кредитной истории и соответствии другим критериям банка. Однако, по словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, наличие зарплатного проекта не защищает от навязывания других услуг этого банка, например страховок.

— Нередко покупка страховки снижает процент по кредиту. Тем не менее не исключено, что её предлагают по завышенной цене — и вы можете приобрести страховку в другой организации по более выгодной стоимости, — отметил аналитик.

Кроме того, невыгодной может оказаться возможность подключения овердрафта, когда клиенты имеют право превысить лимиты дебетовых карт и не использовать при этом кредитные карты, рассказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Он отметил, что при подключении этой опции стоит быть крайне внимательным и тщательно изучить условия договора, поскольку у каждого банка они могут быть разными.

— Порой условия овердрафта могут быть абсолютно невыгодными даже по сравнению с использованием классической кредитной карты или оформлением потребительского кредита в банке. Именно по этой причине клиенты могут переплачивать комиссии банку при перерасходе по картам, сами того не подозревая, — пояснил эксперт.

В свою очередь директор "Академии управления финансами и инвестициями" Арсений Дадашев заявил, что при отсутствии финансовой грамотности (о ней, кстати, много говорят в последнее время) клиентам не помогут банковские льготы.

— Во-первых, условия в банке могут оказаться существенно хуже, чем в остальных, а значит, риск переплаты сохраняется. Во-вторых, клиент может решить взять для себя кредит, который ему совершенно не нужен, соблазнившись мнимыми преимуществами, — отмечает спикер.

Он также добавил, что более высокий лимит по кредитке способен достаточно легко притупить внимание пользователя и привести к задолженности, чего зачастую банки и добиваются. Чтобы избежать подобных проблем, эксперты советуют следовать нескольким простым рекомендациям.

Во-первых, не соглашаться сразу же на "выгодное" предложение банка, а подумать: а нужен ли вам вообще этот продукт. Особенно осторожно следует относиться к кредитам. Как известно, без необходимости их лучше не брать вообще. Во-вторых, имеет смысл сравнить условия для зарплатных клиентов в вашем банке с предложениями для рядовых клиентов в других кредитных организациях. Вполне может оказаться, что выгоднее открыть счёт или взять кредит без всяких "зарплатных" льгот. Выгодные условия в одном банке могут оказаться хуже самых обычных в другом.