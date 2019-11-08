Новый налог для нефтяников. На сколько вырастут цены на бензин
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После относительного затишья в начале осени топливо на российских заправках снова стало дорожать. При этом, как обычно, цены значительно отличаются в зависимости от региона и сети АЗС. Например, в Челябинской области автомобилисты заметили, что на ряде заправок дизельное топливо подорожало сразу на два рубля. И это только за прошлую неделю. В то же время повышение цен на топливо подтвердило и УФАС по Амурской области. Там бензин АИ-95 подорожал на 0,6%, а дизель — сразу на 3,4%. Схожая ситуация складывается и в ряде других областей. Неудивительно, что обсуждение очередного налога для нефтяников встревожило автомобилистов.
— Попутный нефтяной газ используется для производства пропан-бутановой смеси, а также компонентов высокооктанового бензина, — рассказал главный аналитик ЦАФТа (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Если на НПГ введут налог на добычу полезных ископаемых (385 рублей за 1 тыс. куб. м), то небольшой рост цен возможен. Впрочем, резкого повышения на заправках ждать не стоит. Это станет заметно лишь при оперировании крупными объёмами сырья в промышленных масштабах.
Так что основной удар, по словам Антона Быкова, придётся на нефтедобывающие компании. Причём среднего и малого размеров. Именно они работают на мелких месторождениях, где рентабельность добычи и так очень низкая, а станет ещё ниже. Впрочем, аналитик считает, что куда хуже будет, если налог не примут (а этот сценарий он считает наиболее вероятным). Дело в том, что из-за предоставления льгот на разработку Приобского месторождения в федеральном бюджете появилась дыра — нужно компенсировать 600 млрд рублей. Для этого и предусматривался новый налог, который в Минфине сразу назвали вынужденной мерой.
— Если налог не примут, то Минфину всё равно придётся искать источники компенсации выбывающих из федерального бюджета денег, — пояснил Антон Быков. — Источников этих не так много: это либо нефтяные компании, либо потребитель. Есть риск повышения топливных акцизов, а это может привести уже к заметному росту цен на бензин в рознице.
Правда, пока, по оценкам Антона Быкова, на российском топливном рынке всё относительно спокойно. По прогнозам аналитика, к концу года стоимость бензина марки АИ-95 может вырасти на 1%. Это значит, что в среднем по России цена за литр может подняться с 46 рублей до 46,7, а в Москве — с 46,6 до 47,1.
В то же время большинство аналитиков сходятся во мнении, что новый налог может серьёзно повлиять на состояние отрасли в целом и стать косвенной причиной ощутимого роста цен. По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, часть нефтяных компаний может закрыться. В результате усилится монополия крупных игроков топливного рынка, а темпы роста цен на бензин ускорятся. Тем не менее он считает, что, пока налог не ввели, ситуация на топливном рынке складывается достаточно спокойная: цены увеличиваются в пределах инфляции. По оценкам Геннадия Николаева, в ноябре средняя стоимость АИ-95 не должна превысить 46,2 рубля за литр.
— Очевидно, что добытчики захотят переложить новый налог на потребителя, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Тем не менее пока ещё окончательного решения не принято. Неизвестно, когда будет введён новый налог и будет ли введён вообще. Так что пока угрозы сильного подорожания топлива на заправках нет. Конечно, за последний месяц средние цены по России на бензин и дизельное топливо подросли. Однако с начала года рост не превысил диапазона 4–4,5% (уровень инфляции), о котором говорил вице-премьер Дмитрий Козак. До конца года, вероятно, цены на топливо могут подрасти, но в целом не более чем на 4,5%.
Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов считает, что цены на бензин в России вообще уже начали двигаться в сторону среднеевропейских. По его оценкам, в среднесрочной перспективе они могут вырасти в среднем на 0,3%. Эксперт отметил, что налоговые манёвры, предпринимаемые правительством по заморозке цен на топливо, пока не дали ощутимых результатов. По его мнению, не исправит ситуацию и новый налог.
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