Новый налог для нефтяников. На сколько вырастут цены на бензин

Независимые нефтяные компании написали жалобу в правительство. Они выступают против введения налога на попутный нефтяной газ (ПНГ). Смущает он и простых автомобилистов, которые опасаются роста цен на топливо. Основания для тревоги действительно есть. Россияне привыкли, что практически все свои траты нефтяные компании обычно компенсируют за счёт потребителя. Правда, есть мнение, что если налог не примут, то ситуация на топливном рынке накалится ещё больше. Лайф разбирался, что будет с ценами на топливо.

После относительного затишья в начале осени топливо на российских заправках снова стало дорожать. При этом, как обычно, цены значительно отличаются в зависимости от региона и сети АЗС. Например, в Челябинской области автомобилисты заметили, что на ряде заправок дизельное топливо подорожало сразу на два рубля. И это только за прошлую неделю. В то же время повышение цен на топливо подтвердило и УФАС по Амурской области. Там бензин АИ-95 подорожал на 0,6%, а дизель — сразу на 3,4%. Схожая ситуация складывается и в ряде других областей. Неудивительно, что обсуждение очередного налога для нефтяников встревожило автомобилистов.

— Попутный нефтяной газ используется для производства пропан-бутановой смеси, а также компонентов высокооктанового бензина, — рассказал главный аналитик ЦАФТа (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Если на НПГ введут налог на добычу полезных ископаемых (385 рублей за 1 тыс. куб. м), то небольшой рост цен возможен. Впрочем, резкого повышения на заправках ждать не стоит. Это станет заметно лишь при оперировании крупными объёмами сырья в промышленных масштабах.

Так что основной удар, по словам Антона Быкова, придётся на нефтедобывающие компании. Причём среднего и малого размеров. Именно они работают на мелких месторождениях, где рентабельность добычи и так очень низкая, а станет ещё ниже. Впрочем, аналитик считает, что куда хуже будет, если налог не примут (а этот сценарий он считает наиболее вероятным). Дело в том, что из-за предоставления льгот на разработку Приобского месторождения в федеральном бюджете появилась дыра — нужно компенсировать 600 млрд рублей. Для этого и предусматривался новый налог, который в Минфине сразу назвали вынужденной мерой.

— Если налог не примут, то Минфину всё равно придётся искать источники компенсации выбывающих из федерального бюджета денег, — пояснил Антон Быков. — Источников этих не так много: это либо нефтяные компании, либо потребитель. Есть риск повышения топливных акцизов, а это может привести уже к заметному росту цен на бензин в рознице.

Правда, пока, по оценкам Антона Быкова, на российском топливном рынке всё относительно спокойно. По прогнозам аналитика, к концу года стоимость бензина марки АИ-95 может вырасти на 1%. Это значит, что в среднем по России цена за литр может подняться с 46 рублей до 46,7, а в Москве — с 46,6 до 47,1.

В то же время большинство аналитиков сходятся во мнении, что новый налог может серьёзно повлиять на состояние отрасли в целом и стать косвенной причиной ощутимого роста цен. По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, часть нефтяных компаний может закрыться. В результате усилится монополия крупных игроков топливного рынка, а темпы роста цен на бензин ускорятся. Тем не менее он считает, что, пока налог не ввели, ситуация на топливном рынке складывается достаточно спокойная: цены увеличиваются в пределах инфляции. По оценкам Геннадия Николаева, в ноябре средняя стоимость АИ-95 не должна превысить 46,2 рубля за литр.

— Очевидно, что добытчики захотят переложить новый налог на потребителя, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Тем не менее пока ещё окончательного решения не принято. Неизвестно, когда будет введён новый налог и будет ли введён вообще. Так что пока угрозы сильного подорожания топлива на заправках нет. Конечно, за последний месяц средние цены по России на бензин и дизельное топливо подросли. Однако с начала года рост не превысил диапазона 4–4,5% (уровень инфляции), о котором говорил вице-премьер Дмитрий Козак. До конца года, вероятно, цены на топливо могут подрасти, но в целом не более чем на 4,5%.

Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов считает, что цены на бензин в России вообще уже начали двигаться в сторону среднеевропейских. По его оценкам, в среднесрочной перспективе они могут вырасти в среднем на 0,3%. Эксперт отметил, что налоговые манёвры, предпринимаемые правительством по заморозке цен на топливо, пока не дали ощутимых результатов. По его мнению, не исправит ситуацию и новый налог.