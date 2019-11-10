Горячий тур. Где зимуют Раки и другие знаки зодиака

Оказывается, у представителей разных знаков зодиака есть свои любимые направления, куда они отправляются на "перезимовку". А вот кто и куда любит ездить и сколько тратить — расскажем в материале Лайфа.

Зима уже почти на пороге. Одни россияне начинают планировать, куда отправиться на новогодние праздники. Другие просто хотят взять отпуск, чтобы переждать холода под пальмами. При этом оказывается, что представители разных знаков зодиака предпочитают путешествовать по разным местам.

Звёздные транжиры

Согласно исследованию, проведённому сервисом путешествий Туту.ру, самыми активными зимними путешественниками оказались Раки. Представители этого знака предпочитают ездить в США. Правда, нередко посещают также такие страны, как Узбекистан, Молдавия, Украина и Греция.

При этом они не скупятся на поездку в Америку, так как цена за перелёт туда и обратно в январе от 30 тысяч рублей. А вот недельное проживание в трёхзвёздочном отеле обойдётся в 55 тыс. рублей и выше.

Тельцы тоже не прочь отправиться на длительный отдых зимой. Большинству из них по душе Чехия, Италия, Белоруссия, Австрия, Великобритания и Китай. А вот Львам — Германия, Израиль и Шри-Ланка.

— Тельцы и Львы любят комфорт и наслаждение горным воздухом. Им свойственно потратить много денег на зимний отдых. Причём Тельцы предпочитают активные виды спорта, а Львы могут находиться на престижных курортах без его участия, — рассказал Лайфу астролог Сергей Безбородный.

Посетить в январе Туманный Альбион можно за 15 тыс. рублей с возвратом в Москву. Однако стоимость жилья Тельцов не смущает. За шесть ночей им не жалко выложить от 60 тыс. рублей и больше.

Улететь на Шри-Ланку в самый разгар зимы — ну разве это не рай? В январе туда можно купить тур с перелётом и проживанием по выгодной цене на 10 дней приблизительно за 70 тыс. рублей.

Любят погорячее

Горы, солнце и океан манят Козерогов и Стрельцов. Эти натуры очень любят погреться на солнце. И совсем не важно, в горах или на пляже. Козероги выбирают для зимних путешествий в основном Армению, а Стрельцы — Португалию.

Близнецы относятся к тем знакам, которые любят провести холода на юге. Они предпочитают Индию и Вьетнам. Это настоящее путешествие из зимы в лето. Правда, если мало времени, а отдохнуть хочется, то Близнецы отправятся во Францию или в Венгрию. Впрочем, Близнецы не относятся к тем знакам, которые отдадут последние деньги за поездку. Также как и Весы с Водолеями.

— У Близнецов, Весов и Водолеев всё зависит от финансовых возможностей. Если такая возможность не позволяет поехать за границу, они не прочь провести хорошо время и дома, — говорит Сергей Безбородный.

Консерваторы и домоседы

Рыбы не любят ездить далеко. Им не нравятся длинные перелёты. Так что вполне логично, что они предпочитают отправиться в Сербию и Грузию. Если очень хочется моря и солнца, то долетят до Испании.

Овны — настоящие консерваторы и, в общем-то, тяжелы на подъём. Если и решаются полететь, то куда-то недалеко или по делу. Именно поэтому они чаще всего путешествуют зимой в Латвию. Девы тоже очень избирательно подходят к выбору направления для путешествий. Они относятся к числу искушённых туристов — любят открывать для себя новые направления и не боятся экспериментировать. Вместо привычной Европы отправляются, например, в Киргизию.

Совершенно особый случай — это Скорпионы. У самого темпераментного знака зодиака не нашлось любимой страны. Однако Сергей Безбородный уверен, что эти люди не очень любят покидать родное гнёздышко и предпочитают оставаться дома, отмечать праздники в кругу семьи. Для них переезд — стрессовый момент, а больше половины отпуска у них уходит на адаптацию к новому месту, отмечает астролог. Так что, как ни парадоксально, но Скорпионы — домоседы.