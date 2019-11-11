Сбербанк снизил ставку на ипотеку. В чём может быть подвох

С 8 ноября Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,1%. Последовать его примеру собираются и другие кредитные организации. Практически все крупные банки уже анонсировали снижение ставок в самое ближайшее время. Новости для заёмщиков, безусловно, хорошие. Только купить квартиру на выгодных условиях смогут далеко не все. Лайф выяснил, как получить дешёвую ипотеку, какие неожиданные преимущества могут получить заёмщики и с какими неприятными сюрпризами могут столкнуться.

Скрытые и явные преимущества дешёвой ипотеки

— Сбербанк снижает ставки по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками, — объявили в пресс-службе Сбербанка. — В частности, увеличена скидка до 2,2 процентных пункта для ипотечных кредитов сроком до семи лет. По этой же программе для ипотечных кредитов сроком от 12 до 30 лет доступна скидка в размере одного процентного пункта по программе субсидирования с застройщиками. Ставки снижаются на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками, заявки на которую будут поданы с 8 ноября.

Снижение ставок по ипотеке — прямое следствие снижения ключевой ставки Центробанком. 25 октября регулятор уменьшил её с 7 до 6,5%. При этом в Центробанке заявили, что есть потенциал и для дальнейшего снижения. В такой ситуации можно ожидать, что постепенное падение ставок по ипотеке является трендом. Ипотека становится более доступной, что не может не радовать заёмщиков.

Плюсов действительно немало. Причём как явных, так и неочевидных. Так, при сокращении ставки снижаются и требования к зарплате заёмщика, ведь платить ему придётся меньше. На этот момент обращает внимание руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Многие люди, кому не хватало доходов по требованиям банка, теперь смогут "осилить" платежи. Марк Гойхман сделал следующий расчёт. При условной сумме кредита в 5 млн рублей снижение ставки на 1,5 процентных пункта даёт уменьшение суммы процентов примерно на 75 тыс. рублей в год — более чем на 6200 рублей в месяц.

Подводные камни низких ставок по ипотеке

— Но при ближайшем рассмотрении не всё так гладко, — объясняет генеральный директор АПРИ "Флай плэнинг" (компания-застройщик) Владимир Савченков. — Для заключения договора по кредиту требования остаются прежними: подтверждение дохода, первоначальный взнос и так далее. Но есть нюансы. Во-первых, если заёмщик не является зарплатным клиентом Сбербанка, ставка по кредиту автоматически вырастет на 0,5% и составит 7,6%. Если клиент не станет страховать свою жизнь и недвижимость, ставка вырастет на 1% и составит 8,1–8,6% (в зависимости от того, получает зарплату клиент на карту Сбербанка или нет).

По словам Владимира Савченко, главный подводный камень — анонсированная низкая ставка по ипотеке возможна только для тех клиентов, кто выбрал квартиру в новостройке у строительной компании — партнёра банка. Если заёмщик выбрал квартиру у застройщика, который не входит в партнёрскую программу Сбербанка, то стоимость ипотеки для него увеличится на 2,2% — именно такую скидку даёт СБ при покупке жилья у застройщиков-партнёров.

— Самая большая сложность в том, что даже эти новостройки далеко не везде есть, — поясняет Владимир Савченко. — Для сравнения: по Москве и Московской области калькулятор Сбербанка предлагает 72 таких объекта на выбор. В Хабаровске — 3, в Петрозаводске — 5, в Казани — 6, во Владивостоке — 7, в Костроме — 2, а в Нижнем Новгороде и Владимире их нет вообще.

Получается, что рассчитывать на минимальную ставку смогут жители крупных городов, где есть застройщики — партнёры Сбербанка и объекты, предлагаемые к продаже. Как отмечает Владимир Савченко, для небольших городов и сельских регионов эта ставка в принципе недоступна. По мере продажи квартир в таких новостройках (и учитывая снижение темпов строительства) предложение будет сужаться. Но, возможно, Сбербанк опять понизит ставку.

— Как бы это ни звучало парадоксально, но снижение ставки может привести к увеличению дополнительных расходов по приобретению жилья, — отмечает аналитик консалтинговой компании "Консультант" Александр Багманов. — В частности, может быть повышена стоимость страхования жилья, что является неотъемлемой частью сделки. При оформлении всегда требуется произвести оценку объекта недвижимости у аффилированных компаний, и здесь мы тоже можем увидеть подорожание стоимости услуг. Также могут быть сделаны более "жёсткие" требования к заёмщикам. Например, к размеру первоначального взноса.

Ещё один вопрос, который сразу же возникает у заёмщиков: а можно ли рефинансировать ипотеку под столь выгодный процент? На практике оказывается, что не только рефинансировать, но и получить первый жилищный кредит на таких выгодных условиях проблематично. Правда, общий тренд на снижение процентов в банках приведёт к тому, что уже в ближайшие месяцы нас может ожидать бум рефинансирования, хоть и под несколько более высокий процент.

— Безусловно, кредиты становятся доступнее. И в скором времени можно ожидать волну заёмщиков, желающих рефинансировать ипотеку, взятую в 2016–2017 годах, — говорит эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. — В частности, благодаря этому звучат оптимистичные прогнозы по росту ипотечного кредитования на 25–30% в 2020 году. Правда, недавние опросы и исследования показывали, что ипотека доступна менее чем 20% наших сограждан. Что касается Сбербанка — это не единственная структура, оперативно подстроившаяся под тренд. К примеру, в Росбанке ставки начинаются от 6,99%. Проблема Сбербанка в другом — несмотря на всю технологичность и инновационность, он остаётся забюрократизированной структурой, получить кредит, не только ипотечный, в нём сложнее, чем в других (менее крупных) банках.

Впрочем, прежде чем бежать рефинансировать кредит, нужно сделать предварительный расчёт. Ставки пока ещё понизились не так сильно, чтобы эта процедура стала выгодной автоматически. Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский обращает внимание, что нужно сначала выяснить размер ежемесячного платежа. С учётом страховок и стоимости обслуживания кредита условия могут оказаться совсем не такими выгодными, чтобы проводить рефинансирование.

При этом эксперты высказывают те же опасения, что есть и у простых заёмщиков. Сохраняется риск, что доступная ипотека спровоцирует рост спроса на жильё, а следовательно — и рост цен. Тогда банкам заёмщики будут выплачивать меньше процентов, но квартиры доступнее не станут.