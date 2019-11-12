С 1 января пенсионеров ждёт новая доплата. Кто получит больше

С 2020 года в ряде регионов меняют систему начисления доплат к пенсиям. Деньги на эти цели будут идти не из федерального бюджета, как сейчас, а из местного. При этом сами доплаты пенсионерам должны вырасти. Правда, чтобы их получить, нужно до 1 января написать соответствующее заявление в органы соцзащиты. Лайф разбирался, кто и какую прибавку получит.

С Нового года ряд российских пенсионеров ждёт очередное новшество. Теперь вместо федеральной соцдоплаты им будут платить региональную. При этом выплаты будут производиться из региональных бюджетов. Это связано с тем, что во многих регионах прожиточный минимум в 2020 году будет превышать федеральный. Надо отметить, что разделение соцдоплат на федеральные и региональные было и раньше.

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), федеральную социальную доплату назначают и выплачивают в регионах, в которых установленный прожиточный минимум пенсионера ниже общероссийского (в 2019 году он составляет 8846 рублей). Уже со следующего года прожиточный минимум пенсионеров составит 9311 рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 года.

В регионах, где установленный прожиточный минимум превышает общероссийский, назначают и выплачивают региональную социальную доплату к пенсии. В этом году уже во многих регионах заявили, что переходят на выплаты из местных бюджетов. В их числе, например, Красноярский край, Томская, Амурская и Калининградская области. Кстати, по данным ПФР, в 2019 году по такой схеме финансирование шло уже в 15 регионах.

— Изменения коснутся тех граждан, которые получают страховую пенсию ниже прожиточного минимума, — пояснил Лайфу профессор кафедры управления персоналом Финансового университета Александр Сафонов. — Причём речь идёт только о неработающих пенсионерах. Сказать, сколько точно составит доплата, сложно. При этом общий уровень пенсий будет повышаться выше инфляции.

Главное новшество для пенсионеров — в порядке получения социальной доплаты. Чтобы получить федеральную добавку, нужно обращаться в ПФР. Для получения региональной — заявление надо писать в местные органы социальной защиты населения. Кстати, получение соцдоплаты не зависит от вида получаемой пенсии. Это может быть пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и военная.

Кстати, принцип начисления и отказа от начисления доплат сохраняется прежним. На региональные начисления распространяется тот же принцип, что и на федеральные. В ПФР напомнили, что работающие пенсионеры теряют право на федеральную социальную доплату (ФСД). Если человек устроился на работу и его доход изменился, то он обязан сообщить об этом в ПФР по месту жительства. В противном случае все излишне выплаченные к пенсии суммы ФСД придётся вернуть.

— Сама идея перевести механизмы доплат на региональный уровень здравая, — считает руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Краевые власти хоть немного больше зависят от настроений среди своих пенсионеров и потому во всех смыслах "ближе" к ним, чем федеральные структуры. Однако полным издевательством в цифровой век выглядят даже не суммы. Дело в том, что ради мизерной доплаты в пределах тысячи рублей — а максимальные доплаты именно такими и ожидаются — пенсионеры ещё и вынуждены обивать пороги с какими-то заявлениями. Да многие элементарно не узнают о новшестве, а ещё половина не дойдёт! Это же пожилые и часто измученные болезнями люди. Почему-то как платёжки по ЖКХ или уведомления из налоговой, так всё великолепно и рассчитывается, и на дом приходит без всякого нашего участия, а как выплаты людям, так система рассчитать и сделать их автоматически "не в силах"?