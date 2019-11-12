55 рублей за литр? Рост цен на топливо ускоряется

Как следует из данных Росстата, топливо стало дорожать ускоренными темпами. Лайф разбирался, почему это происходит, а также насколько вырастут цены на бензин и дизель до конца года.

С 28 октября по 5 ноября средние розничные цены на бензин в России выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр. Дороже всего стоит АИ-98 — 51,68 рубля за литр. Значительно больше подорожал дизель — на 37 копеек. По данным Росстата, он стоил в среднем 46,83 рубля за литр. Для сравнения: неделей ранее дизель подорожал всего на 13 копеек, а бензин вообще не изменился в цене.

— Если говорить про опережающие темпы роста цен на дизель, то здесь большую роль играет сезонный фактор, — объясняет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Цена подросла, так как на АЗС стал поступать зимний дизель, который априори дороже, чем летний. Впрочем, сезонное подорожание характерно для всех видов топлива, в том числе и для бензина. Если мы посмотрим историю котировок, то увидим закономерность роста цен начиная с сентября-октября. По крайней мере, так было последние три года.

В среднем с 2016 года включительно за осенне-зимний период дизель дорожал примерно на 3%. Причём основной рост цен приходился на ноябрь — январь. Главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков считает, что аналогичного удорожания можно ожидать и в 2019 году. По его прогнозам, со средней цены в 46 рублей за литр в начале этой осени дизельное топливо к январю должно подорожать до 47,4 рубля.

Впрочем, есть и другие причины для опережающего роста цен на дизель. Среди них — рост спроса. Как отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, из-за постоянного роста цен на бензин водители пытаются найти ему альтернативу и переходят на дизельное топливо. Раньше оно дорожало не так быстро. Сейчас же под давлением спроса, по мнению аналитика, может ускориться и рост цен на солярку. По прогнозам Гайдара Гасанова, до конца года цена на топливо в среднем по стране может вырасти на 1,5%. При этом он считает, что в долгосрочной перспективе цены движутся к среднеевропейским отметкам, а это порядка 100 рублей за литр.

Ещё одна причина подорожания топлива — это постоянный рост налогов. Все расходы на добычу производство топлива, несмотря на амортизацию огромных производственных мощностей и серьёзную исследовательскую работу, составляют не более 5% от финальной стоимости бензина. Как поясняет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, всё остальное — это затраты на логистику, надбавка НПЗ и АЗС, а также налоги.

— К тому же сейчас складывается ситуация, когда спрос на бензин падает под влиянием роста расходов на обслуживание автомобиля, что достаточно негативно влияет на доходность независимых АЗС, — добавляет Геннадий Николаев. — Игроки вынуждены поднимать и без того высокие цены для того, чтобы не лишиться бизнеса из-за падающих продаж. При этом внешние факторы позитивны. При ценах на нефть в 55–65 долларов за баррель демпфирующий механизм позволяет нефтяникам почти полностью покрыть свои убытки. Цены на бензин будут достаточно стабильны до тех пор, пока правительство не решит в очередной раз увеличить налоги или не произойдёт резких скачков в стоимости нефти. Таким образом, подорожание бензина не должно превысить годовые значения инфляции: АИ-95 не должен стоить больше 46,5 рубля за литр.