С 1 января на авторынке ждут новых цен. Как изменится стоимость машин

В России снизились продажи автомобилей, но цены при этом не падают. Более того, с нового года автоэксперты ждут очередного подорожания. Основания для таких опасений действительно есть. Лайф узнал, какие авто уже начали дорожать и что будет с ценами в новом году.

За этот год в России сильно просел рынок продаж автомобилей. Если присмотреться к ценникам в автосалонах, то можно заметить, что за год некоторые марки автомобилей подорожали на 10% и даже больше.

Из-за низкой загрузки производства в России компании вынуждены закладывать растущие издержки в стоимость. А чтобы не спугнуть покупателей мгновенным повышением ценника, делалось это постепенно.

Что будет с ценами в 2020 году?

Эксперты уверены, что рост цен на автомобили продолжится и в новом году. Разница будет только в скорости и объёме подорожания в зависимости от производителя.

— Заводам-изготовителям в любом случае необходимо компенсировать инфляцию в 4% за 2019 год. К тому же с 1 января планируется повысить утилизационный сбор, который тоже существенно повлияет на стоимость машин. Конечно, временно сдержать повышение цен сможет субсидирование со стороны государства, но сам факт субсидирования в будущем году под вопросом. Кроме того, как правило, оно затрагивает крайне ограниченный модельный сегмент и временной интервал, — объяснил руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "Автоспеццентр" Александр Захаров.

По словам Александра Захарова, со стороны автопроизводителей логично подойти к повышению цен заблаговременно и плавно. Поэтому некоторые меняют прайс-листы несколько раз в году. Наступление нового года как раз является обязательным плановым этапом пересмотра ценовой политики. 2020 год явно не станет исключением.

Что касается спроса, то он, скорее всего, продолжит падать и в следующем году. Эксперты полагают, что по итогам года авторынок зафиксирует падение продаж. Гендиректор агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР Виталий Овчинников предположил, что наиболее вероятные показатели спада составят минус 3–4% по сравнению с прошлым годом. Он также не исключил, что падение продолжится и в 2020 году.

В свою очередь гендиректор CarPrice Денис Долматов убеждён, что цены на новые автомобили будут расти, несмотря на снижение спроса.

— Производителям и автодилерам приходится покрывать свои затраты не за счёт объёмов продаж, а за счёт повышения доходов с продажи автомобиля. Чем меньше машин продаётся, тем больше нужно заработать с продажи каждой из них, — посчитал эксперт.

Также Виталий Овчинников отметил, что для стимулирования продаж существуют правительственные программы. Если их введут, то негативный тренд сгладится. Но они, как правило, распространяются лишь на определённый ограниченный круг моделей авто и адресованы далеко не всем покупателям. Так что их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке.

Какие авто подорожают?

Александр Захаров уверен, что подорожание коснётся всех автомобилей, представленных на российском рынке. В абсолютных цифрах больше всего подорожает премиальный сегмент, а в процентном соотношении, по его словам, — бюджетные авто.

А вот по подсчётам Дениса Долматова, автомобили бюджетного класса, которые продаются хорошо, тоже будут повышаться в цене. Среди них, скорее всего, будут те же марки, что уже начали дорожать этой осенью. Как следует из данных "Автостата", многие машины бюджетных марок уже весомо подорожали за октябрь. Так, модель Chevrolet Niva прибавила в цене 7–9 тыс. рублей, Skoda Rapid — 12–18 тыс., Peugeot 408 и Citroen C4 — 12 тыс. УАЗ (в зависимости от модели) подорожал на 5–20 тыс., а KIA Cerato в отдельных комплектациях — до 30 тыс.

При этом, по словам Дениса Долматова, подорожание будет не таким быстрым. Он также допустил, что возможно и локальное снижение цен в виде промокампаний на отдельные машины.

Ценовая политика разных компаний сейчас действительно противоречива. Так, ещё в августе Skoda опубликовала новые ценники на три свои модели. Лифтбек и универсал Octavia подорожали, а вот кроссовер Kodiaq, наоборот, в некоторых комплектациях даже подешевел. Кстати, компания Skoda уже представила в Праге четвёртое поколение модели Skoda Octavia. Автомобиль начнёт продаваться в России уже в следующем году. В результате ожидается падение цен на предыдущие марки.