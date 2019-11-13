Накопительный счёт. Чем рискуют клиенты банков и как спасти свои сбережения

Проценты по банковским вкладам медленно, но верно ползут вниз. Центробанк и дальше планирует опускать ключевую ставку. Это значит, что доходность вкладов продолжит падать. В такой ситуации банки предлагают клиентам превосходную, на первый взгляд, альтернативу — накопительный счёт. Ставки по нему обычно на несколько процентов выше, чем по вкладам. Условия самые заманчивые. Только этот банковский продукт имеет свою специфику. Лайф выяснил, как защитить сбережения на накопительном счёте и не потерять деньги.

Преимуществ у накопительных счетов немало. 7–7,5% годовых — обычная для них ставка. Для сравнения: в тех же банках, но на вкладах она может быть на 2–3% меньше. При этом положить на накопительный счёт можно практически любую сумму, и ограничений по пополнению тоже нет. Снимать деньги со счёта тоже можно в разное время и разными суммами, можно получать проценты по счёту.

— Накопительный счёт, как правило, открывается бессрочно, а проценты по нему начисляются или ежемесячно, или ежедневно, — рассказывает вице-президент "РФИ-банка" Елена Чижевская. — К тому же накопительные счета застрахованы, а процент по ним начисляется с капитализацией.

По словам Елены Чижевской, накопительный счёт, в отличие от вклада, лучше рассматривать как средство временного хранения денег. Он также хорошо подходит для ситуаций, когда планируется активно пользоваться счётом для регулярного пополнения и снятия денег. На этом основные преимущества этого банковского продукта заканчиваются.

— Стоит помнить о специфических подводных камнях накопительного счёта, — рассказал финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека. — Ключевое внимание надо обратить на то, как именно формируются ставки и по каким параметрам начисляется доход. Например, в течение месяца владельцу счёта необходимо держать на нём установленный банком минимум средств (например, 10 тыс. или 100 тыс. рублей). Если сумма на счёте уйдёт ниже лимита, доход будет начисляться по символической ставке "до востребования".

К тому же доходность накопительных счетов нередко позиционируется как высокая, но на деле может оказаться на 1–1,5% ниже, чем по обычным депозитам с неснижаемым остатком. Как отмечает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, ряд банков выдвигает сразу несколько условий для максимального начисления процентов, в том числе и транзакционную активность клиента. Доходность по накопительным счетам может быть привязана к самым разным параметрам — от размера минимального остатка до ежемесячного оборота по карте. Таким образом, если клиент, допустим, не тратит в месяц нужную сумму, то и ожидаемого процента по счёту не будет.

К тому же в большинстве случаев повышенный процент начисляется на минимальную сумму, которая в течение месяца находилась на накопительном счёте. То есть, проще говоря, клиент может хранить весь месяц там 500 тысяч, в конце снять на несколько дней 400 тысяч и получить после этого процентный доход только на 100 тысяч.

В других случаях доход рассчитывается на базе ежедневного остатка средств на счёте на начало каждого дня и зачисляется раз в месяц. Встречаются и такие накопительные счета, где доход начисляется на среднемесячный остаток.

— Банками нередко устанавливается не только минимальная, но и максимальная сумма на счёте, на которую будет начисляться доход, — обращает внимание Сергей Дейнека. — Это может быть, скажем, 300 тыс. или 500 тыс. рублей. Ещё одной неожиданностью для владельца накопительного счёта может стать также то, что банк может изменять ставку. Такое бывает, когда она привязана к размеру минимальных остатков на счёте в течение предыдущих одного, трёх, шести и двенадцати месяцев.

К тому же банки могут корректировать ставку в одностороннем порядке в зависимости от рыночных тенденций. Правда, в этом случае владельца счёта уведомляют об изменениях заранее. Иными словами, если клиент открыл вклад, он может быть уверен — на весь срок процент не изменится. С накопительным счётом никаких гарантий нет.