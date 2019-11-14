Мошенники взялись за кредитные карты. Как покупатели теряют деньги при оплате

Мошенники придумывают новые способы кражи денег с платёжных карт. При этом участились случаи махинаций с кредитными картами. В результате чего держатель остаётся и без денег, и с долгами. Лайф разбирался, как похитители охотятся на чужие деньги и что делать, чтобы спасти свои сбережения от кражи.

По данным МВД РФ, в России стали чаще пропадать деньги с платёжных карт. За девять месяцев 2019 года было зарегистрировано более десяти тысяч случаев таких преступлений. Это на 417,3% больше, чем за такой же период прошлого года. Однако мошенники не останавливаются на достигнутом и придумывают новые схемы обмана держателей платёжных карт.

Директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов объяснил, что число хищений денег с карт растёт прежде всего потому, что злоумышленники активнее осваивают методы так называемой социальной инженерии.

Также эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев рассказал, что мошенники действуют по проверенной схеме, чаще всего разработанной опытными психологами. Главной задачей является погрузить человека в нестандартную для него ситуацию, чтобы он назвал им приватную информацию.

Свежие способы кражи денег с карт

Стоить отметить, что в III квартале 2019-го в России выросло число выданных новых кредитных карт на 4,2%. При этом темпы роста оказались ниже, чем в прошлом году. Такова статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Для мошенников кредитные карты — настоящая приманка. Причём крадут деньги не только с кредиток, но и с дебетовых карт. Но если с последней можно остаться просто без денег, то при краже средств с кредитки навешают ещё и долги.

Кроме того, в последнее время мошенники научились качественно имитировать звонки банковских сотрудников. Печально то, что потенциальные жертвы по телефону далеко не всегда могут распознать злоумышленника.

— За последний год получили широкое распространение телефонные звонки клиентам банков с подменой номера телефона. Держателю карты звонит якобы сотрудник банка и сообщает о попытке кражи средств с его счёта. Затем его просят сообщить данные, которые в принципе нельзя разглашать, — рассказывает Николай Соколов.

Поскольку держатель карты уверен, что ему звонят из банка (номер соответствует реальному), новость о попытке кражи средств выводит его из состояния равновесия. Под воздействием эмоций он не осознаёт, что раскрывает данные, которые ни при каких обстоятельствах реальные сотрудники банка не спрашивают.

— Кроме того, мошенники могут разыграть целое представление с имитацией разговора одного банковского работника с другим или использовать в разговоре как будто бы роботизированный голос. Они сообщают клиенту банка, что он выдаёт данные не живому человеку, а автоматизированной системе банка, — поясняет эксперт.

Цель мошенника — узнать CVV-код, ПИН-код или код, полученный в виде СМС. Мошенники будут стараться давить на жертву, пугая размерами якобы уходящих со счёта транзакций. То есть делать всё, чтобы держатель карты не успел задуматься над своими действиями, говорит Геннадий Николаев.

Как защитить свои сбережения?

Поскольку мошенники в большинстве случаев пытаются оказать психологическое давление на держателя карты, Геннадий Николаев советует сохранять спокойствие и умение здраво рассуждать.

— Почему-то многие забывают, что в каждом сообщении от банка есть просьба никому не сообщать информацию из неё. То же самое касается и других данных карты: банковские работники не имеют доступа к подобной информации, а это значит, что они попросту не смогут никак проверить названные вами числа, — разъяснил эксперт.

Николай Соколов также отметил, что при звонке от мнимого сотрудника банка всегда можно сбросить звонок. Однако при этом можно перезвонить в банк — это обезопасит от мошенников.