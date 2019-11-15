Пенсионные кредиты. Как банки обманывают пожилых клиентов

Банки предлагают пенсионерам различные кредитные программы на выгодных условиях. Например, низкая ставка по кредиту. На самом деле у этих программ есть ряд нюансов, при которых пенсионер будет платить больше, чем ему обещали. Какие преимущества и риски есть у пенсионных кредитов и на что обращать внимание — в материале Лайфа.

"Кредит на выгодных условиях" — есть в этой фразе что-то манящее. Манящее для тех, кому очень нужны деньги. И к этой категории относятся не только молодые люди, но и пенсионеры. Из-за маленьких пенсий они вынуждены брать кредиты в банках или в МФО.

Казалось бы, в банках брать кредит безопаснее. Сотрудники предлагают пожилым людям разнообразные кредитные программы. На первый взгляд условия кажутся выгодными. Ставки по кредитам могут быть порядка 5%, если клиент переводит в банк свою пенсию. Но на самом деле не всё так идеально.

Риски кредитов для пенсионеров

Большинство банков, даже те, которые предлагают якобы выгодные условия для пенсионеров, на самом деле неохотно кредитуют возрастных заёмщиков. Особенно если это неработающие пенсионеры. Риски для банка, кредитующего таких заёмщиков, по понятным причинам возрастают.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова говорит, что за выгодным процентом по кредиту могут прятаться дополнительные условия кредитора.

— Это может быть кредит под поручительство третьего лица или, допустим, под залог квартиры, земельного участка или иной имеющейся у пенсионера недвижимости, — рассказала эксперт.

Она также отметила, что низкие процентные ставки бывают только в рекламе. На самом деле процент оказывается гораздо выше.

— Пообещать могут 8–10% годовых, а на деле окажется не ниже 16% годовых, особенно если вы можете в качестве обеспечения кредита предложить только вашу пенсию. А небольшие банки могут иметь плотное сотрудничество с коллекторами, что является дополнительным риском для заёмщика, — предупредила Наталья Мильчакова.

Страховка — один из самых главных подводных камней для пожилого заёмщика. Банк может потребовать обязательно её оформить. Но стоит учитывать, что это дополнительные расходы.

Есть ещё один важный нюанс. По словам генерального директора ИК "Иволга капитал" Андрея Хохрина, спецпрограммы чаще всего действуют в том случае, если возраст заёмщика меньше 70 лет, а сумма займа — не выше 300 тысяч рублей.

Кроме того, он предупредил, что в случае непредвиденной болезни или несчастья с пожилым заёмщиком расплачиваться по кредиту придётся детям и внукам.

На что обращать внимание?

Из-за невнимательности и финансовой безграмотности пожилого человека всегда проще обмануть. Чтобы этого не случилось, лучше идти в банк с тем, кто разбирается в кредитах и сможет объяснить все нюансы.

Если у пожилого заёмщика таких людей нет, то руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев советует в первую очередь реально оценивать свои финансовые возможности.

— Пенсионеру необходимо выяснять стоимость удорожания кредита при получении на более короткий или длинный срок. Ещё следует обратить внимание на размер страховки и условия её получения, — отметил эксперт.

В идеале пенсионерам лучше не кредитоваться без особой нужды. Но если другого выхода нет, то к выбору банка стоит отнестись тщательнее и проверить, где условия выгоднее.