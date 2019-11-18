Время и деньги. В чём опасность кредиток с беспроцентным льготным периодом

Банки активно рекламируют так называемые беспроцентные кредитные карты. По сути, это обычные кредитки, но с большим льготным периодом. Если клиент успеет погасить задолженность в рамках этого периода, он не платит процент за пользование деньгами банка. Однако не всё так выгодно и красиво, как расписывают сотрудники банка. Лайф рассказывает, чем опасны такие кредитки и на что обращать внимание клиенту.

"Вам одобрен беспроцентный кредит на сумму 100 тысяч рублей". Наверняка всем доводилось получать такие предложения от банка. Беспроцентная кредитка означает, что имеющийся на ней лимит денежных средств клиент может использовать, не платя проценты при выполнении главного условия — погашения задолженности в установленный период.

Беспроцентный период наиболее часто устанавливается в пределах двух месяцев, но некоторые банки предлагают услугу на длительный срок — сто и более дней. Как раз большой льготный период (грейс-период) и привлекает. При возвращении денег в срок обслуживание карты будет бесплатным. Такое предложение звучит заманчиво только на первый взгляд.

Чем опасна "беспроцентная" кредитка с большим льготным периодом?

Льготный период распространяется не на все транзакции. Кроме снятия наличных, к неправильным операциям банки обычно относят пополнение электронных кошельков и безналичные переводы на другие карты. Если клиент совершает действия, не отнесённые к беспроцентным, кредитная организация тут же начинает начислять проценты.

— Снятие наличных с кредитной карты — самая дорогая операция в банковской среде. Она может обойтись в 30% годовых или даже более, — поясняет эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский.

Многие держатели карт думают, что грейс-период стартует после первой операции. Однако не все банки придерживаются такого порядка. У некоторых финансовых учреждений беспроцентный срок начинается первого числа каждого месяца или сразу после выдачи карты.

Кроме того, при длительном льготном периоде срабатывает психологический приём — тратить больше. При этом увеличивается вероятность, что держатель кредитной карты не сможет вовремя закрыть долг.

— С течением времени внимание притупляется, шансы выйти за рамки льготного периода возрастают. Особенно когда банки без предварительного уведомления начинают увеличивать кредитный лимит. Так компании хотят увеличить свои доходы. Заплатить комиссию за транзакции — это значит ещё легко отделаться. Гораздо хуже, когда начнут снимать комиссию за задолженность по кредитке, — говорит эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Геннадий Николаев.

Стоит понимать, что кредитная карта является фактически кредитной задолженностью, даже если она не использовалась. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что если понадобится взять другой кредит, то кредитная карта будет учитываться на всю сумму лимита и влиять на предельную кредитную нагрузку гражданина.

— Если необходимо получить иной кредит, возможно, придётся закрыть кредитную карту. Просто её порезать и выкинуть не получится. Необходимо прийти в офис банка и через менеджера закрыть карту, а иначе с неё будет списываться платёж за обслуживание, на который потом будут начисляться пени, если долг не будет вовремя закрыт, — предупреждает Иван Капустянский.

Выгода в пользу клиента

По словам Дмитрия Иногородского, самый простой способ получить выгоду по карте — использовать её для ежедневных трат, а деньги с зарплаты хранить на вкладе в течение месяца. Тем самым можно получить процент по вкладу и, вовремя погасив задолженность по кредиту, "не попасть на процент".

Выгоду для себя можно найти в картах банков, выпущенных с различными партнёрами, — кобрендинговых кредитках.

— Если вы много ездите на машине и часто заправляетесь, возьмите карту, предполагающую бонусы и скидки для автомобилистов. А для тех, кто любит путешествовать, есть кредитки, выпущенные совместно с авиакомпаниями, предполагающие накопление миль и других бонусов путешественников, — советует Иногородский.

Чтобы не попасть в долговую яму, Геннадий Николаев рекомендует внимательно отслеживать состояние своей карты, держать лимит под контролем и не заводить кредитку в случае отсутствия реальной потребности. Если всё-таки без этого не обойтись, лучше не соглашаться на карту с суммой, превышающей вашу зарплату.